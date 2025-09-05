خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قایدی با شماره ۱۰ به تمرینات النصر برگشت

قایدی با شماره ۱۰ به تمرینات النصر برگشت
کد خبر : 1682185
لینک کوتاه کپی شد.

مهدی قایدی پس از پایان مصدومیت، برای نخستین بار در تمرین گروهی النصر امارات حاضر شد.

به گزارش ایلنا، ستاره ایرانی النصر که پس از انتقالش به این تیم نتوانسته بود در تمرینات گروهی و مسابقات رسمی حاضر شود، شب گذشته (پنج‌شنبه) به جمع هم‌تیمی‌هایش برگشت و با توپ کار کرد.

قایدی در دو هفته ابتدایی لیگ برتر امارات برابر کلباء و عجمان غایب بود و همچنین دیدار مرحله یک‌هشتم جام بانک اسلامی ابوظبی برابر البطائح را از دست داد. با این حال روند درمانی او به پایان رسیده و حالا آماده بازگشت به میادین است.

این وینگر ملی‌پوش فصل گذشته با ثبت ۱۶ گل و ۷ پاس گل در ۲۳ مسابقه برای شباب الاهلی یکی از درخشان‌ترین فصل‌های خود را سپری کرد. همین آمار چشمگیر باعث شد النصر برای خرید قطعی‌اش اقدام کند و او را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نقل‌وانتقالات تابستانی جذب کند.

قایدی در تمرین اخیر النصر با پیراهن آبی و شماره ۱۰ دیده شد و در کنار سایر بازیکنان تمرین کرد. او امیدوار است در بازی برگشت برابر تیم فرهاد مجیدی در جام بانک اسلامی ابوظبی نخستین حضور رسمی خود را برای النصر تجربه کند، هرچند هنوز وضعیت صدور مجوز بازی‌اش قطعی نشده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی