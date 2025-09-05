قایدی با شماره ۱۰ به تمرینات النصر برگشت

به گزارش ایلنا، ستاره ایرانی النصر که پس از انتقالش به این تیم نتوانسته بود در تمرینات گروهی و مسابقات رسمی حاضر شود، شب گذشته (پنج‌شنبه) به جمع هم‌تیمی‌هایش برگشت و با توپ کار کرد.

قایدی در دو هفته ابتدایی لیگ برتر امارات برابر کلباء و عجمان غایب بود و همچنین دیدار مرحله یک‌هشتم جام بانک اسلامی ابوظبی برابر البطائح را از دست داد. با این حال روند درمانی او به پایان رسیده و حالا آماده بازگشت به میادین است.

این وینگر ملی‌پوش فصل گذشته با ثبت ۱۶ گل و ۷ پاس گل در ۲۳ مسابقه برای شباب الاهلی یکی از درخشان‌ترین فصل‌های خود را سپری کرد. همین آمار چشمگیر باعث شد النصر برای خرید قطعی‌اش اقدام کند و او را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نقل‌وانتقالات تابستانی جذب کند.

قایدی در تمرین اخیر النصر با پیراهن آبی و شماره ۱۰ دیده شد و در کنار سایر بازیکنان تمرین کرد. او امیدوار است در بازی برگشت برابر تیم فرهاد مجیدی در جام بانک اسلامی ابوظبی نخستین حضور رسمی خود را برای النصر تجربه کند، هرچند هنوز وضعیت صدور مجوز بازی‌اش قطعی نشده است.

انتهای پیام/