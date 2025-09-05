پاداشی در مقیاس المپیک برای طلاییهای کشتی ایران
یک هفته مانده به مسابقات جهانی کرواسی، فدراسیون کشتی بستهای کمسابقه برای مدالآوران اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، فدراسیون کشتی از بسته پاداشهای رقابتهای جهانی ۲۰۲۵ کرواسی رونمایی کرد؛ بستهای که منابع آن بنا بر اعلام فدراسیون از محل درآمدهای داخلی خود مجموعه تأمین میشود و مستقل از پاداشهای مصوب وزارت ورزش است. رویکرد کلان، به گفته فدراسیون، حمایت همهجانبه از قهرمانان، تقویت منزلت ورزشی و معیشتی آنان و ایجاد انگیزه برای نسلهای بعدی عنوان شده است.
در سطح طلایی، عددی چشمگیر به ثبت رسیده: هر قهرمان جهان ۳ میلیارد تومان پاداش نقدی دریافت میکند و علاوه بر آن، ماهانه ۱۰۰ میلیون تومان بهمدت یک سال به او پرداخت میشود؛ جمع این دو رقم، پاداش طلای جهانی را به ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان میرساند؛ معیاری که از منظر ریالی با برخی پاداشهای مرسوم برای قهرمانان المپیک همسنگ ارزیابی میشود و نشان میدهد فدراسیون در آستانه جهانی، پیام روشنی برای ستارههایش دارد: قهرمانی، ارزشگذاری میشود.
برای نایبقهرمانان نیز ۷۰۰ میلیون تومان پاداش نقدی بههمراه حقوق ماهانه ۳۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. مدالآوران برنز ۵۰۰ میلیون تومان نقدی میگیرند و ماهانه ۲۰ میلیون تومان نیز به آنان تعلق میگیرد.
این بسته پاداش، جدا از پیام انگیزشی، کارکردی رقابتی هم دارد؛ کشتی ایران در سالی که تا المپیک ۲۰۲۸ مسیرسازی میکند، به تثبیت جایگاه تاریخیاش نیاز دارد و همزمان با رقبا در حوزه حمایت مالی و رفاهی نیز رقابت میکند. از همینرو، همترازی پاداشها با دستاوردِ جهانی، بهنوعی سرمایهگذاری بر حفظ قله در کوتاهمدت و توسعه بدنه قهرمانی در میانمدت است.