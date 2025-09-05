تیم ملی برای فینال کافا عازم تاشکند شد

به گزارش ایلنا، شاگردان امیر قلعه‌نویی پس از تساوی ۲–۲ برابر تاجیکستان در آخرین بازی مرحله گروهی، با صدرنشینی راهی فینال شدند. تیم ملی پیش‌تر افغانستان و هند را شکست داده بود و با کسب ۷ امتیاز، به‌عنوان تیم اول گروه راهی دیدار پایانی شد.

مرحله گروهی برای ایران به میزبانی تاجیکستان برگزار شد و طبق برنامه مسابقات، فینال در ازبکستان انجام می‌شود؛ به همین دلیل کاروان تیم ملی امروز دوشنبه محل میزبانی را ترک کرد و وارد تاشکند شد.

حریف ایران امشب مشخص می‌شود. در گروه مقابل، عمان و ازبکستان در شرایطی نزدیک برای صعود قرار دارند و نتیجه دیدارهای امروزِ «عمان–ترکمنستان» و «ازبکستان–قرقیزستان» به همراه تفاضل گل، فینالیست دوم را تعیین خواهد کرد.

