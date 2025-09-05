آرژانتین 3 - ونزوئلا 0 ؛ آخرین بازی مسی در خاک کشورش با دبل

به گزارش ایلنا، آرژانتین با درخشش لیونل مسی در دیداری که در «روزِ مسی» برگزار شد، ونزوئلا را شکست داد. پس از پایان بازی، برای کسی مهم نبود آلبی سلسته‌ای که از قبل صعودش به جام جهانی ۲۰۲۶ قطعی شده چه نتیجه‌ای کسب کرده است، همه نگاه‌ها روی شماره ۱۰ و کاپیتان آرژانتین بود. این آخرین بازی لیونل مسی با پیراهن تیم ملی آرژانتین در خاک کشورش بود.

لیونل مسی در شبی تاریخی و مملو از احساسات، دو گل برای تیم ملی آرژانتین به ثمر رساند و نقش اصلی را در پیروزی ۳-۰ برابر ونزوئلا در ورزشگاه ماس مونیومنتالِ بوئنوس‌آیرس ایفا کرد؛ مسابقه‌ای که احتمالاً آخرین دیدار او در سرزمین مادری و مقابل چشم هواداران آرژانتینی بود.

مسی که پیش از شروع بازی با حضور سه پسرش در کنار سرود ملی آرژانتین اشک در چشمانش حلقه زده بود، در دقیقه ۳۹ با پاس خولیان آلوارز، نخستین گل خود را ثبت کرد. او با ضربه‌ای نرم و دقیق با پای چپ توپ را از میان مدافعان ونزوئلا عبور داد و ورزشگاه را به وجد آورد.

در نیمه دوم، لائوتارو مارتینز در دقیقه ۷۶ گل دوم را با ضربه سر به ثمر رساند؛ گلی که حاصل شروع مجدد توپ توسط مسی و ارسال نیکولاس گونزالس بود. تنها چهار دقیقه بعد، بار دیگر نوبت به کاپیتان رسید. مسی روی پاس تیاگو آلما‌دا در دقیقه ۸۰ با ضربه‌ای ساده اما تماشایی گل دوم خود و سوم تیمش را وارد دروازه ونزوئلا کرد.

مسی حتی می‌توانست هت‌تریک کند اما در دقیقه ۸۹ گل او به دلیل آفساید مردود شد. این دیدار نخستین باری بود که مسی پس از تقریباً یک سال برای تیم ملی گلزنی می‌کرد. آخرین بار او در اکتبر ۲۰۲۴ برابر بولیوی هت‌تریک کرده بود.

این مسابقه همچنین رکوردی دیگر برای شماره ۱۰ تاریخی فوتبال جهان رقم زد: او با انجام ۷۲ بازی در مقدماتی جام جهانی، رکورددار بیشترین حضور در تاریخ منطقه آمریکای جنوبی شد.

با وجود آنکه مسی این دیدار را همچون آخرین فرصت خود برای بازی در مقابل هواداران آرژانتینی‌اش تجربه کرد، لیونل اسکالونی سرمربی تیم ملی تأکید کرد اگر مسی تصمیم بگیرد، فدراسیون فوتبال مطمئناً مسابقه‌ای دیگر برای خداحافظی شایسته او در کشور برنامه‌ریزی خواهد کرد.

آرژانتین که صعودش به جام جهانی ۲۰۲۶ قطعی شده، در آخرین بازی رقابت‌های مقدماتی به مصاف اکوادور خواهد رفت.

