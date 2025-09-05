به گزارش ایلنا، مهدی طارمی پس از تساوی 2 - 2 تیم ملی فوتبال ایران برابر تاجیکستان در بازی سوم مرحله گروهی تورنمنت کافا گفت: نمی‌خواهم بهانه بیاورم. بازی دست خودمان بود، ولی یکسری اتفاقات افتاد که از دست‌مان خارج شد. می‌توانستیم بهتر بازی کنیم و موقعیت‌های بیشتری داشته باشیم، ولی تمرکز نداشتن باعث این اتفاق شد.

وی در مورد تأثیر حضور تماشاگران حامی تیم ملی تاجیکستان در این دیدار تصریح کرد: ما کشوری هستیم که طرفداران زیادی داریم، ولی حضور تماشاگران حریف نمی‌تواند دلیل عدم تمرکز ما باشد. از من گرفته تا بقیه بازیکنان تمرکز نداشتیم و از همه علاقه‌مندان فوتبال عذرخواهی می‌کنیم، ولی قطعاً وضعیت تیم ملی درست می‌شود و سعی می‌کنیم در دیدارهای بعدی با تمرکز بالا و اعتمادبه‌نفس بیشتری بازی کنیم.

مهاجم تیم ملی فوتبال کشورمان خاطر نشان کرد: امروز بازی تیم ما نبود. درست است که در زمین حضور داشتیم، اما هر بازیکنی صد خودش نبود. قطعاً در بازی‌های آینده وضعیت‌مان بهتر می‌شود و اینطور نمی‌ماند. خیلی خوب شد این اتفاق افتاد تا درس بگیریم. البته قبلاً مقابل قرقیزستان و کره شمالی این اتفاقات افتاده بود و مثل اینکه هنوز درس نگرفته‌ایم. نمی‌خواهم بگویم خیلی بد بودیم، ولی می‌توانستیم سوار بازی باشیم. چیز حادی نیست و در آینده درست می‌شود.

طارمی در واکنش به انتقادها از ساختار دفاعی تیم ملی اظهار داشت: درست است که کلین‌شیت باید باشد، ولی در بحث مشکلات ساختار دفاعی از بازیکنان خط حمله تا دروازه‌بان همه سهیم هستند. عدم تمرکز باعث این داستان شد. باید روی این مسائل از جمله تمرکز کار کنیم.

انتهای پیام/