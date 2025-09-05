خبرگزاری کار ایران
سرمربی تاجیکستان: تماشاگران ما لذت بردند/ از کادر فنی ایران عذرخواهی کردم

سرمربی تیم ملی تاجیکستان به تمجید از شاگردانش در بازی مقابل ایران پرداخت.

به گزارش ایلنا، گلا شکیلادزه سرمربی تیم ملی فوتبال تاجیکستان پس از تساوی برابر ایران در بازی آخر مرحله گروهی تورنمنت کافا، با اشاره به اینکه بازی خوب انجام دادیم و هواداران از آن لذت بردند، گفت: ما نتوانستیم از این گروه به فینال برویم، اما فکر می‌کنم باخت مقابل هند مانع صعودمان شد. این بازی‌ها خیلی به ما کمک کرد تا با آمادگی کامل به مصاف رقیبان خود در مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا برویم.

وی در ادامه با تبریک صعود ایران به فینال کافا، درباره درگیری با کادر فنی ایران یادآور شد: به‌عنوان یک مربی بابت این حاشیه عذرخواهی می‌کنم. این بخشی از فوتبال است، اما من بعد از بازی با مربیان تیم ملی ایران صحبت و بابت دلخوری به وجود آمده دوباره عذرخواهی کرد.

 

