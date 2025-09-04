خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازگشت کریمی و باطنی به تهران

بازگشت کریمی و باطنی به تهران
کد خبر : 1682050
لینک کوتاه کپی شد.

با توجه به اعلام ترکیب نهایی ۱۴ نفره تیم ملی والیبال ایران برای حضور در رقابت‌های قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ جواد کریمی و نیما باطنی راهی تهران خواهند شد.

به گزارش ایلنا، بر همین اساس، این دو بازیکن بامداد روز جمعه ۱۵ شهریور اردوی تیم ملی در دوحه را ترک کرده و راهی تهران خواهند شد. کریمی و باطنی در طول مدت حضور در اردوهای آماده‌سازی و مسابقات دوستانه نقش مهمی در روند تمرینات تیم ملی ایفا کردند و کادر فنی از تلاش‌ها و زحمات این دو بازیکن قدردانی کردند.

 نیما باطنی بازیکن خوش‌آتیه تیم ملی نوجوانان بود که با تشخیص پیاتزا در اردوی تیم ملی در دوحه حضور پیدا کرد تا از نزدیک زیر نظر کادر فنی تمرینات خود را پیگیری کند. همچنین جواد کریمی برای جلوگیری از تشدید مصدومیتش با تصمیم روبرتو از همراهی تیم در مانیل فیلیپین باز ماند.

تیم ملی والیبال ایران روز جمعه از دوحه راهی مانیل فیلیپین خواهد شد تا آخرین مرحله اردوی آماده‌سازی پیش از مسابقات قهرمانی جهان را پشت سر بگذارد.

رقابت‌های جهانی از ۲۶ شهریور تا ۱۲ مهرماه به میزبانی فیلیپین برگزار می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی