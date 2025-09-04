بازگشت کریمی و باطنی به تهران

به گزارش ایلنا، بر همین اساس، این دو بازیکن بامداد روز جمعه ۱۵ شهریور اردوی تیم ملی در دوحه را ترک کرده و راهی تهران خواهند شد. کریمی و باطنی در طول مدت حضور در اردوهای آماده‌سازی و مسابقات دوستانه نقش مهمی در روند تمرینات تیم ملی ایفا کردند و کادر فنی از تلاش‌ها و زحمات این دو بازیکن قدردانی کردند.

نیما باطنی بازیکن خوش‌آتیه تیم ملی نوجوانان بود که با تشخیص پیاتزا در اردوی تیم ملی در دوحه حضور پیدا کرد تا از نزدیک زیر نظر کادر فنی تمرینات خود را پیگیری کند. همچنین جواد کریمی برای جلوگیری از تشدید مصدومیتش با تصمیم روبرتو از همراهی تیم در مانیل فیلیپین باز ماند.

تیم ملی والیبال ایران روز جمعه از دوحه راهی مانیل فیلیپین خواهد شد تا آخرین مرحله اردوی آماده‌سازی پیش از مسابقات قهرمانی جهان را پشت سر بگذارد.

رقابت‌های جهانی از ۲۶ شهریور تا ۱۲ مهرماه به میزبانی فیلیپین برگزار می‌شود.

انتهای پیام/