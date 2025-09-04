پیروزی مقتدرانه تیم ملی بسکتبال زیر ۱۶ سال ایران
ملیپوشان زیر ۱۶ سال ایران با برتری ۱۰۲ بر ۶۲ مقابل مالزی به مرحله یکچهارم نهایی کاپ آسیا ۲۰۲۵ راه یافتند.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، تیم ملی زیر ۱۶ سال پسران ایران در مرحله پلیآف صعود به یکچهارم نهایی رقابتهای کاپ آسیا ۲۰۲۵ که در مغولستان برگزار میشود، به مصاف تیم مالزی رفت و با نتیجه ۱۰۲ بر ۶۲ پیروز شد.
ملیپوشان ایران در چهار کوارتر این دیدار عملکرد درخشانی داشتند:
کوارتر اول: ۲۴ – ۱۲
کوارتر دوم: ۲۵ – ۱۸
کوارتر سوم: ۳۲ – ۲۲
کوارتر چهارم: ۲۱ – ۱۰
محمدصالح پاکگهر با کسب ۱۹ امتیاز، ۷ ریباند، ۱ توپ ربایی و ۱ پاس گل و همچنین کارایی ۲۸، به عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب شد.
با این پیروزی، ایران به مرحله یکچهارم نهایی صعود کرد و در این مرحله روز جمعه ۱۴ شهریور به مصاف تیم نیوزیلند خواهد رفت. زمان دقیق برگزاری دیدار متعاقباً اعلام میشود.
با توجه به حذف تیم لبنان، تیم ملی ایران تنها نماینده بسکتبال غرب آسیا (WABA) در مرحله یکچهارم نهایی رقابتهای کاپ آسیا زیر ۱۶ سال ۲۰۲۵ خواهد بود.
ترکیب ۱۲ بازیکن تیم ملی ایران در این رقابتها:
امیررضا آذری، محمدصفا بهنیا، امیرسام محمدی، بردیا خسروی، مهدی محرابی، امیرعلی رئیسی، علیرضا رشیدی، ماهان تقیزاده، یاسین مروت، سید احمد مبینی، محمدصالح پاکگهر، امین کریمی
کادر فنی و همراهان تیم:
مهران حاتمی (مدیر فنی)، محمد سیستانی (سرمربی)، امیرمهدی قانع (مربی)، محسن پروازی (روانشناس)، رضا ذوالقدر (بدنساز)
تیم ملی ایران با این برد مقتدرانه، گام بلندی برای رسیدن به مراحل بالاتر و کسب جایگاه بهتر در رقابتهای کاپ آسیا برداشت.