رقابت برای رنکینگ جهانی داغتر شد
درخشش دختران ایرانی در روز دوم جام کاسپین
در روز دوم رقابتهای بینالمللی ووشو جام کاسپین دختران، ورزشکاران ایران با نمایش مقتدرانه خود نتایج مهمی کسب کردند و جایگاه خود را در جدول رقابتها تثبیت کردند.
به گزارش ایلنا، دومین روز از رقابتهای بینالمللی ووشو جام کاسپین دختران با برگزاری دیدارهایی جذاب و سرنوشتساز ادامه یافت. این مسابقات با حضور ورزشکاران برتر داخلی و خارجی و با اعتبار رنکینگ جهانی تا ۱۵ شهریور در منطقه آزاد انزلی جریان دارد.
در روز دوم، دختران ایرانی با ارائه عملکردی درخشان موفق شدند نتایج مهمی کسب کنند:
رومینا تاجیک با برتری مقابل ژیلا مبشری پیروز شد.
پریا اسکندری با بازی منسجم، آیسان زارعی را شکست داد.
زهرا رباطی موفق شد ساره امینیان را مغلوب کند.
آیدا عنایتی در دیداری نفسگیر، نسترن کرمی را از گردونه رقابتها حذف کرد.
آیسان شوریده با دقت بالا، مهدیه هوشمند را شکست داد.
فاطمه مقدم در مبارزهای سخت، مریم قنبری را مغلوب کرد.
آرتینا آقاپور حصیری توانست فاطمهزهرا شمسآبادی را پشت سر بگذارد.
مبینا ندایی با شکست مانیا یکرنگ خانی، جایگاه خود را در جدول تثبیت کرد.
با نزدیک شدن به روزهای پایانی، رقابتها فشردهتر شده و مبارزه برای کسب امتیاز در رنکینگ جهانی وارد مرحلهای حساس شده است، جایی که هر پیروزی میتواند تأثیر مهمی بر جایگاه ورزشکاران ایرانی داشته باشد.