خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رقابت برای رنکینگ جهانی داغ‌تر شد

درخشش دختران ایرانی در روز دوم جام کاسپین

درخشش دختران ایرانی در روز دوم جام کاسپین
کد خبر : 1681964
لینک کوتاه کپی شد.

در روز دوم رقابت‌های بین‌المللی ووشو جام کاسپین دختران، ورزشکاران ایران با نمایش مقتدرانه خود نتایج مهمی کسب کردند و جایگاه خود را در جدول رقابت‌ها تثبیت کردند.

به گزارش ایلنا، دومین روز از رقابت‌های بین‌المللی ووشو جام کاسپین دختران با برگزاری دیدارهایی جذاب و سرنوشت‌ساز ادامه یافت. این مسابقات با حضور ورزشکاران برتر داخلی و خارجی و با اعتبار رنکینگ جهانی تا ۱۵ شهریور در منطقه آزاد انزلی جریان دارد.

در روز دوم، دختران ایرانی با ارائه عملکردی درخشان موفق شدند نتایج مهمی کسب کنند:

رومینا تاجیک با برتری مقابل ژیلا مبشری پیروز شد.

پریا اسکندری با بازی منسجم، آیسان زارعی را شکست داد.

زهرا رباطی موفق شد ساره امینیان را مغلوب کند.

آیدا عنایتی در دیداری نفس‌گیر، نسترن کرمی را از گردونه رقابت‌ها حذف کرد.

آیسان شوریده با دقت بالا، مهدیه هوشمند را شکست داد.

فاطمه مقدم در مبارزه‌ای سخت، مریم قنبری را مغلوب کرد.

آرتینا آقاپور حصیری توانست فاطمه‌زهرا شمس‌آبادی را پشت سر بگذارد.

مبینا ندایی با شکست مانیا یکرنگ خانی، جایگاه خود را در جدول تثبیت کرد.

با نزدیک شدن به روزهای پایانی، رقابت‌ها فشرده‌تر شده و مبارزه برای کسب امتیاز در رنکینگ جهانی وارد مرحله‌ای حساس شده است، جایی که هر پیروزی می‌تواند تأثیر مهمی بر جایگاه ورزشکاران ایرانی داشته باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی