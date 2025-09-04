خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قضاوت داوران ایرانی در مسابقات انتخابی جام ملت‌های آسیا

قضاوت داوران ایرانی در مسابقات انتخابی جام ملت‌های آسیا
کد خبر : 1681960
لینک کوتاه کپی شد.

کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد که داوران ایرانی دیدار لبنان و بوتان در انتخابی جام ملت‌های فوتبال آسیا ۲۰۲۷ را قضاوت خواهند کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، دیدار تیم‌های ملی لبنان و بوتان از مسابقات گروه B انتخابی جام ملت‌های فوتبال آسیا ۲۰۲۷ – عربستان، روز ۱۷ مهرماه در شهر دوحه قطر برگزار می‌شود.

کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد که مرتضی منصوریان به عنوان داور اصلی این مسابقه فعالیت خواهد کرد و علیرضا مرادی و دانیال باشنده به عنوان کمک‌های او حضور خواهند داشت.

همچنین، داور چهارم از فلسطین، ناظر داوری از عربستان و نماینده مسابقه از ازبکستان برای این دیدار تعیین شده‌اند تا بر روند بازی نظارت کامل داشته باشند.

انتخاب داوران ایرانی برای این مسابقه، نشان‌دهنده اعتماد کنفدراسیون فوتبال آسیا به تجربه و توانایی داوران ایران در مدیریت دیدارهای بین‌المللی است و نقش مهمی در حفظ کیفیت و عدالت در جریان بازی خواهد داشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی