به گزارش ایلنا و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، دیدار تیم‌های ملی لبنان و بوتان از مسابقات گروه B انتخابی جام ملت‌های فوتبال آسیا ۲۰۲۷ – عربستان، روز ۱۷ مهرماه در شهر دوحه قطر برگزار می‌شود.

کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد که مرتضی منصوریان به عنوان داور اصلی این مسابقه فعالیت خواهد کرد و علیرضا مرادی و دانیال باشنده به عنوان کمک‌های او حضور خواهند داشت.

همچنین، داور چهارم از فلسطین، ناظر داوری از عربستان و نماینده مسابقه از ازبکستان برای این دیدار تعیین شده‌اند تا بر روند بازی نظارت کامل داشته باشند.

انتخاب داوران ایرانی برای این مسابقه، نشان‌دهنده اعتماد کنفدراسیون فوتبال آسیا به تجربه و توانایی داوران ایران در مدیریت دیدارهای بین‌المللی است و نقش مهمی در حفظ کیفیت و عدالت در جریان بازی خواهد داشت.

