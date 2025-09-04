برد صددرصدی سانداکاران ایران در روز نخست

به گزارش ایلنا، رقابت‌های روز نخست هفدهمین دوره مسابقات ووشو قهرمانی جهان ۲۰۲۵ از صبح چهارشنبه به وقت محلی در برازیلیا آغاز شد. در روز نخست، چهار نماینده ایران در مبارزات ساندا به میدان رفتند و همگی با پیروزی میدان را ترک کردند.

در دور نخست مبارزات ساندا، شجاع پناهی نخستین نماینده ایران بود که در وزن ۶۵ کیلوگرم به مصاف سوریا سینگ از هند رفت و با نتیجه ۲ بر صفر پیروز شد و راهی مرحله بعد شد. سهیل موسوی در وزن ۸۰ کیلوگرم با ارائه نمایشی مقتدرانه در همان راند نخست، فابیو جیجونی دارنده مدال برنز جهان از ایتالیا را دیسکالیفه کرد و به مرحله بعد راه یافت. در بخش زنان، صدیقه دریایی در وزن ۶۵ کیلوگرم با نتیجه ۲ بر صفر مقابل هدفی ایا از تونس به برتری رسید و به مرحله بعد صعود کرد. همچنین محسن محمد سیفی در وزن ۷۵ کیلوگرم، حریف فرانسوی خود یوان آسنسیو گومز را با نتیجه ۲ بر صفر شکست داد و به مرحله بعد راه یافت.

در روز نخست مسابقات در بخش تالو، نمایندگان ایران روز موفقی نداشتند. در فرم نان چوان مردان که ۴۳ نفر شرکت‌کننده داشت، مصطفی حسن‌زاده با امتیاز ۹.۶۹۳ و شاهین بنی‌طالبی با امتیاز ۹.۶۵۰ به ترتیب در جایگاه ششم و هفتم ایستادند و به سکوی مدال دست نیافتند. در فرم نن دائو بانوان که ۲۲ نفر حضور داشتند، هلیا اسدیان با امتیاز ۹.۶۷۶ به رتبه هشتم رسید.

در رقابت‌های عصر روز نخست، زهرا کیانی در فرم جین شو زنان که ۲۸ نفر شرکت کرده بودند، با ارائه نمایشی خوب و کسب امتیاز ۹.۷۲۰ با اختلاف اندک به رتبه چهارم رسید و در یک قدمی مدال متوقف شد. در فرم چانگ چوان مردان که ۸۳ نفر حضور داشتند، ابوالفضل قره‌باغی در گروه دوم به اجرای فرم پرداخت و در جایگاه هفتم ایستاد و نتوانست به فینال راه پیدا کند.

