صادقی: در تیم من فقط کیفیت حرف اول را میزند
سرمربی پالایش نفت بندرعباس پس از پیروزی مقابل داماش گیلان تأکید کرد بومی یا غیربومی بودن بازیکنان هیچ تأثیری در انتخاب ترکیب ندارد.
به گزارش ایلنا، تیم فوتبال پالایش نفت بندرعباس در دیداری خانگی موفق شد با برتری برابر داماش گیلان سه امتیاز ارزشمند این مسابقه را به دست آورد. شاگردان ابراهیم صادقی در هر دو نیمه نمایش پرانرژی و هجومی داشتند و توانستند نتیجه مطلوبی کسب کنند.
صادقی پس از پایان مسابقه در نشست خبری گفت: «در هر دو نیمه کاملاً مسلط بودیم و موقعیتهای زیادی ساختیم. از همان شروع بازی پرس شدیدی روی داماش داشتیم و طبیعی بود که حریف در ضدحمله به موقعیت برسد. در نیمه اول تنها روی اشتباه خودمان دو موقعیت داشتند که یکی از آنها تبدیل به گل شد، اما خیلی زود به بازی برگشتیم و نتیجه را یک بر یک کردیم. در نیمه دوم هم بازی را در اختیار داشتیم، گل دوم را زدیم و سپس مسابقه را کنترل کردیم. انتظارمان این بود که بعد از گل دوم موقعیتهای بیشتری ایجاد کنیم، اما به هر حال از تلاش بازیکنان راضی هستم و قول میدهم که روزبهروز کیفیت فنی و نتایج تیم بهتر شود.»
او درباره برنامههای تیم برای استفاده از جوانان اضافه کرد: «قطعاً بازیکنسازی یکی از اهداف ماست. خوشبختانه بازیکنان جوان خوبی در تیم حضور دارند که به مرور وارد ترکیب خواهند شد. آنها باید انگیزهشان را حفظ کنند و سطح فنی خود را بالا ببرند. امیدوارم تا پایان فصل بتوانیم چند بازیکن جوان مستعد را به فوتبال ایران معرفی کنیم. مهم این است که تاکتیکهای تمرینشده را در زمین پیاده کنند؛ چه در بخش دفاعی و چه در حمله. مطمئن باشید در آینده موقعیتهای بیشتری به گل تبدیل خواهد شد. البته در زمینه گلزنی هم باید تمرین بیشتری داشته باشیم تا بازیکنان با آرامش بیشتری از فرصتها استفاده کنند.»
سرمربی پالایش نفت درخصوص یکی از صحنههای داوری گفت: «فکر میکنم نزدیکتر از همه به توپ بودم و بازیکن پس از جدا کردن توپ شیرجه زد، اما برای قضاوت قطعی باید فیلم صحنه را دید. امیدوارم داور اشتباه نکرده باشد و حقی از داماش ضایع نشده باشد.»
صادقی در ادامه خطاب به خبرنگاران تصریح کرد: «از شما خواهش میکنم همه بازیکنان را یکسان ببینید و فقط از بازیکنان بومی سؤال نکنید. شرایط آبوهوایی اینجا بسیار سخت است و همه بازیکنان مثل برادران شما تلاش میکنند. برای من هیچ تفاوتی ندارد بازیکنی اهل هرمزگان باشد یا از تبریز، کردستان یا اصفهان آمده باشد؛ ملاک اصلی فقط کیفیت فنی است. البته نگاه ویژهای به جوانان استان داریم و ۸ سهمیه زیر ۲۱ سال را به بازیکنان بومی اختصاص دادهایم. اکنون هم ۱۱ بازیکن از استان در تیم حضور دارند. این بازیکنان باید انگیزهشان را حفظ کنند و حتی اگر فرصت کمی برای بازی پیدا کردند، باز هم با تلاش و تمرین بیشتر خودشان را به ترکیب برسانند.»
صادقی درباره وضعیت نقلوانتقالاتی تیم نیز توضیح داد: «جهانبخش خبر به دلیل نواقص مدارکی نتوانست در این بازی کنار تیم باشد. از او گله دارم چون مدارکش کامل نبود. امیدوارم مشکلش حل شود و از بازی بعدی در اختیار تیم قرار گیرد. قویدل هم در دو اردوی تهران با ما حضور داشت و دیروز قراردادش نهایی شد. او نیز جزو نفرات تیم ماست. اما تأکید میکنم هیچ بازیکنی برای من فرقی ندارد؛ چه بومی چه غیربومی، هرکس کیفیت داشته باشد در ترکیب بازی خواهد کرد.»
سرمربی نفت بندرعباس در پایان گفت: «از همه مسئولان و رسانهها میخواهم برای بهبود زیرساختهای ورزشی استان تلاش کنند. این زیرساختها اگر توسعه پیدا کند، به نفع همه جوانان خواهد بود. شاید من یک یا دو سال اینجا باشم، اما ایجاد امکانات میماند و آینده فوتبال هرمزگان را تضمین میکند.»