قلعه نویی ترکیب برنده را پیدا کرد

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال ایران عصر امروز در سومین بازی خود در تورنمنت کافا به مصاف تاجیکستان خواهد رفت. دیداری که تیم میزبان بعد از یک برد و یک باخت به دنبال همه امتیازاتش است تا بتواند صعودش به فینال را مقتدرانه نشان دهد. با این حال ملی پوشان ایران که دو برد 1-3 و 0-3 به ترتیب مقابل افغانستان و هند کسب کرده‌اند، قطعا هدفی جز تداوم روند بردهای خود ندارند.

از طرفی در روزهای اخیر، نفرات جدید به اردوی ایران اضافه شده‌اند که اولین تجربه حضورشان در تورنمنت کافا 2025 می‌تواند جذابیت خاص خودش را داشته باشد. هرچند بعید است امیر قلعه نویی و کادر فنی تیم ملی در برخی پست‌ها به دنبال تغییرات باشد.

با این حال پیش بینی می‌شود ترکیب تیم ملی برای این بازی دستخوش تغییراتی نسبت به بازی هند شود. تغییراتی که هم ناشی از عملکرد برخی بازیکنان است و هم به جهت سخت نبودن حریفان فرصت بازی دادن چرخشی را برای امیر قلعه نویی فراهم کرده است تا بتواند همه نفرات حاضر در اردو را حداقل یکبار ارزیابی کند.

با این شرایط احتمالا ترکیب ایران در بازی عصر امروز اینگونه باشد:

- پیام نیازمند بعد از ثبت اولین کلین شیت خود همچنان گزینه خط دروازه خواهد بود.

- خط دفاع نیز در دو بازی قبلی ثابت نبوده ولی عارف آقاسی و کنعانی زادگان عملکرد بهتری نسبت به نعمتی و حزباوی داشته‌اند.

- اضافه شدن ابوالفضل جلالی به اردو، او را در نیمه دوم بازی با هند وارد زمین کرد و وقتش رسیده تا در ترکیب اصلی هم قرار بگیرد. همچنین رامین رضاییان در بازی قبلی پویایی حضورش در استقلال را نداشت و پیش بینی می‌شود که برای این بازی، آریا یوسفی ترجیح داده شود.

- در خط میانی روزبه چشمی همچنان حاضر است اما شاید بهتر باشد خط هافبک را به نام سامان قدوس و محمد محبی نوشت؛ نفراتی که برای اولین بار در تورنمنت به میدان خواهند رفت.

- بعد از تحولی که در خط حمله تیم ملی در بازی با هند ایجاد شد، روند بازی و نتیجه به طور کلی با نیمه اول متفاوت شد و این تغییرات مثبت قلعه نویی را مجاب می‌کند تا همچنان علی علیپور، مهدی طارمی و امیرحسین حسین زاده را به عنوان حمله وران تیم تحت هدایتش لحاظ کند.

- البته یک نکته را هم باید در نظر گرفت که شاید به خاطر خستگی امیرحسین حسین زاده و روزبه چشمی، قلعه نویی تصمیم بگیرد برای دور نیمه نهایی به آنها استراحت بدهد که در این صورت محمد قربانی و محمدمهدی محبی بهترین جایگزین‌ها خواهند بود.

بر این اساس، پیش بینی می‌شود ترکیب تیم ملی برای این بازی اینگونه باشد:

سید پیام نیازمند، محمدحسین کنعانی‌زادگان، عارف آقاسی، آریا یوسفی، سید ابوالفضل جلالی، روزبه چشمی (محمد قربانی)، سامان قدوس، محمد محبی، امیرحسین حسین‌زاده (محمدمهدی محبی)، علی علی‌پور، و مهدی طارمی.

انتهای پیام/