آغاز هفته دوم لیگ یک: موتور نساجی روشن شد

به گزارش ایلنا، دیدارهای دومین هفته مسابقات جام آزادگان از عصر امروز با برگزاری چهار دیدار برگزار شد که دو بازی برنده و گل نداشت اما دو بازی دیگر حسابی جذاب دنبال شد. در ادامه به مرور مسابقات این هفته می‌پردازیم:

* پارس جنوبی جم 0 – نساجی 2

در هفته دوم لیگ یک، تیم پارس جنوبی جم در غیاب دروازه‌بان اصلی خود، حسین شهریاری، با نتیجه دو بر صفر مغلوب نساجی قائمشهر شد. نساجی بازی را تهاجمی آغاز کرد و با گل‌های فرشاد محمدی‌مهر (پنالتی) و مرتضی خراسانی در نیمه اول پیش افتاد. هرچند نساجی یک پنالتی دیگر را از دست داد، اما در نیمه دوم با بازی منطقی خود، حملات پارس جنوبی را خنثی کرد و اولین پیروزی فصل خود را جشن گرفت. با این نتیجه، نساجی چهار امتیازی شد، در حالی که پارس جنوبی جم با دو شکست، همچنان بدون امتیاز باقی ماند.

* صنعت نفت 0 – سایپا 0

تیم‌های صنعت نفت و سایپا در آبادان به تساوی بدون گل رضایت دادند. این دیدار که تقابل دو مربی جوان، مسعود شجاعی و رضا عنایتی، بود، برخلاف انتظارها بازی جذابی از آب درنیامد. صنعت نفت با وجود برتری در مالکیت توپ و بازی خانگی، نتوانست موقعیت‌های گلزنی زیادی ایجاد کند و سایپا نیز به کسب حداقل امتیاز راضی بود. هر دو تیم که از مدعیان صعود به شمار می‌روند، پس از دو هفته همچنان بدون گل زده و خورده باقی مانده‌اند.

* پالایش نفت بندرعباس 2 – داماش گیلان 1

تیم پالایش نفت بندرعباس، به سرمربیگری ابراهیم صادقی، در دیداری پرهیجان موفق شد داماش گیلان را دو بر یک شکست دهد و اولین سه امتیاز فصل را کسب کند. بازی با گل زودهنگام مهدی سوادکوهی برای داماش در دقیقه ۴۴ آغاز شد، اما صادق بارانی تنها دو دقیقه بعد گل تساوی را برای پالایش نفت به ثمر رساند. در نیمه دوم، علی پورمحمد با یک شوت زیبا در دقیقه ۴۹، گل دوم و پیروزی‌بخش پالایش نفت را وارد دروازه داماش کرد. در نهایت، این بازی با اخراج یکی از بازیکنان داماش در دقیقه پایانی به پایان رسید و پالایش نفت بندرعباس با ۴ امتیاز، و داماش با ۱ امتیاز، به کار خود ادامه دادند.

* هوادار 0 – مس شهربابک 0

تیم‌های هوادار تهران و مس شهربابک در دیداری کم‌موقعیت در ورزشگاه تختی تهران به تساوی بدون گل رضایت دادند. این بازی که با حواشی زیادی از جمله تأخیر یک ساعته به دلیل نبود آمبولانس و اخراج رضا نبی‌زاده از تیم هوادار همراه بود، نتوانست جذابیت فنی چندانی از خود نشان دهد. هوادار که هفته گذشته با خوش‌شانسی سه امتیاز کسب کرده بود، در خانه نتوانست از سد مس شهربابک بگذرد. هر دو تیم که در هفته اول پیروز شده بودند، با این تساوی، یک امتیاز به اندوخته‌های خود اضافه کردند. هوادار در هفته آینده به مصاف آریو می‌رود و مس شهربابک میزبان فرد البرز خواهد بود.

