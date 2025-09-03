کادرفنی بزرگسالان تماشاگران ویژه تلویزیونی پیروزی تیم ملی امید

به گزارش ایلنا، تیم ملی امید ایران امروز نخستین بازی خود در مرحله مقدماتی جام ملت های زیر ۲۳ سال آسیا را مقابل هنگ‌کنگ در شهر ابوظبی امارات برگزار کرد که این دیدار با نتیجه ۴ بر صفر به سود شاگردان امید روانخواه به پایان رسید.

امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی بزرگسالان به همراه دستیاران خود در جریان اردوی این تیم در تورنمنت کافا به تماشای این دیدار نشستند و به آنالیز این دیدار پرداختند.

تیم ملی امید ایران ۱۵ شهریورماه مقابل گوام دومین بازی خود را برگزار می کند.

