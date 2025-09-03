به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال امید ایران از ساعت 18 امروز (چهارشنبه) در نخستین دیدار از مسابقات مقدماتی زیر 23 سال آسیا در ورزشگاه آل نهیان ابوظبی امارات به مصاف هنگ‌کنگ رفت و با نتیجه ۴ بر صفر به برتری دست یافت.

مهدی جعفری دقیقه ۷۰، امیرمحمد رزاقی‌نیا دقیقه ۷۲ و کسری طاهری دقیقه ۸۷ و ۲+۹۰ موفق به گلزنی شدند.

شاگردان امید روانخواه در این بازی ضمن نمایش خوب توانستند با ارائه کارهای تاکتیکی برتری خود را به حریف دیکته کنند.

روانخواه تیمش را با ترکیب محمد خلیفه، مسعود محبی فرزین معامله گری، ارشیا وثوقی‌فرد، سید مهدی مهدوی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، پوریا لطیفی‌فر، عباس حبیبی، عرفان جمشیدی، یادگار رستمی و سعید سحرخیزان به میدان فرستاد.

همچنین مهدی جعفری به جای عباس حبیبی، محمدحسین صادقی به جای عرفان جمشیدی،

کسری طاهری به جای سعید سحرخیزان، رضا غندی به جای پوریا لطیفی‌فر و محمدجواد حسین‌نژاد نیز جای یادگار رستمی وارد زمین شدند.

تیم ملی امید ایران شنبه 15 شهریور در دومین دیدار به مصاف گوام می‌رود. سومین بازی شاگردان امید روانخواه نیز 18 شهریور برابر امارات خواهد بود.

