خبرگزاری کار ایران
قربانی: فرد تاجیکستان را می‌بریم

قربانی: فرد تاجیکستان را می‌بریم
هافبک تیم ملی معتقد است شاگردان قلعه نویی کار سختی مقابل تاجیکستان نخواهد داشت.

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال ایران، عصر فردا پنجشنبه در سومین بازی خود در تورنمنت کافا 2025 مقابل تاچیکستان میزبان به میدان خواهد رفت. در همین خصوص محمد قربانی ملی پوشان کشورمان گفت: خدا را شکر دو بازی قبلی را با برد پشت سر گذاشتیم و الان هم در حال آماده‌سازی برای بازی سوم هستیم. امیدوارم بازی فردا را محکم انجام دهیم و با تدابیر کادر فنی برنده بازی شویم.

او درباره برنامه فشرده این مسابقات تاکید کرد: قطعا نداشتن تمرین به بازیکنان ضرر می‌زند، ولی ما بازیکنان تیم ملی ایران هستیم و هر لحظه و هر دقیقه در تمرین و بازی‌ها تلاش خودمان را می‌کنیم که بهترین عملکرد را داشته باشیم.

هافبک تیم ملی فوتبال ایران در پایان درباره شرایط خودش گفت: همانطور که گفتم چه در تیم باشگاهی‌ام و چه در تیم ملی تلاش می‌کنم بهترین عملکرد را داشته باشم تا آن چیزی که سرمربی و کادر فنی تیم ملی از من می‌خواهد، چه یک دقیقه و چه نود دقیقه، به بهترین شکل انجام دهم.

