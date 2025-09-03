خبرگزاری کار ایران
پایان ماجرا قبل از اولین دقیقه بازی

جدایی ناگهانی بهنام برزای از شمس آذر!

هافبک سابق استقلال و ملوان که ابتدای فصل به تیم شمس آذر قزوین پیوسته بود، بدون آنکه حتی یک دقیقه برای تیم جدیدش به میدان برود، از جمع شاگردان وحید رضایی جدا شد.

به گزارش ایلنا، بهنام برزای، بازیکن ۳۲ ساله فوتبال ایران که سابقه حضور در تیم‌های استقلال تهران، گل‌گهر سیرجان، مس رفسنجان و ملوان بندرانزلی را دارد، تابستان امسال پس از جدایی از ملوان، با عقد قراردادی به شمس آذر قزوین پیوست. این انتقال در ابتدا امیدهای زیادی برای تقویت خط میانی تیم وحید رضایی ایجاد کرد، اما خیلی زود با پایان همکاری زودهنگام همراه شد.

برزای در دوران حضورش در استقلال تهران بارها نشان داد که می‌تواند جریان بازی را در دقایق حساس تغییر دهد. نفوذهای هوشمندانه، پاس‌های دقیق و حضور در لحظات سرنوشت‌ساز او را به یکی از مهره‌های تأثیرگذار خط میانی تبدیل کرد و خاطراتی به یادماندنی برای هواداران این تیم رقم زد.

نکته قابل‌توجه اینکه برزای در مدت حضورش حتی یک دقیقه هم برای شمس آذر به میدان نرفت. در شرایطی که هواداران انتظار داشتند او در هفته‌های ابتدایی لیگ به ترکیب اضافه شود، هفته گذشته در نشست خبری، وحید رضایی سرمربی تیم اعلام کرد که در حال هماهنگی با برزای هستند و به‌زودی شاهد حضور او در ترکیب خواهند بود. اما تنها چند روز بعد، خبر جدایی این بازیکن منتشر شد؛ اتفاقی که بسیاری از اهالی فوتبال را متعجب کرد.

حال باید دید بهنام برزای در ادامه مسیر حرفه‌ای خود چه تصمیمی خواهد گرفت.

