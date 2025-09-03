مهار تایید کورتوا بر استعداد خرید جدید منچستریونایتد

به گزارش ایلنا، منچستریونایتد پس از پشت سر گذاشتن ماه‌ها بحران درون دروازه، بالاخره در روز پایانی نقل‌وانتقالات تابستانی برای حل این معضل اقدام کرد. کادر فنی این تیم، به رهبری روبن آموریم، پس از نارضایتی از عملکرد آندره اونانا و آلتای بایندیر، تصمیم گرفت روی یک گزینه کمتر شناخته‌شده اما با پتانسیل بالا دست بگذارد: سن لامنز، دروازه‌بان ۲۳ ساله بلژیکی که با مبلغی در حدود ۲۱ میلیون یورو از رویال آنتورپ جذب شد.

عملکرد ضعیف اونانا در بازی‌های متعدد فصل گذشته، از جمله حذف تحقیرآمیز مقابل گریمزبی‌تاون در جام اتحادیه و شکست مقابل آرسنال با اشتباه بایندیر، مدیران باشگاه را به این نتیجه رساند که باید برای تقویت این پست دست‌به‌کار شوند. هرچند در مقطعی از تابستان، نام امیلیانو «دیبو» مارتینز به عنوان گزینه‌ای جدی مطرح بود، اما عدم توافق با استون ویلا این انتقال را منتفی کرد.

مهر تأیید کورتوا بر لامنز

نکته جالب توجه در این انتقال، تأییدیه‌ای است که از یکی از بزرگ‌ترین دروازه‌بانان جهان برای این بازیکن جوان دریافت شده است. ریو فردیناند، مدافع اسبق منچستریونایتد، پس از اعلام رسمی این انتقال، در برنامه «Rio Ferdinand Presents» فاش کرد که برای شناخت بهتر لامنز با تیبو کورتوا، گلر رئال مادرید و هم‌وطن او، تماس گرفته است.

به گفته فردیناند، کورتوا چنین پاسخی داده: «او استعداد بزرگی است. البته هنوز بی‌تجربه است، اما به نظرم سبک بازی‌اش برای لیگ برتر کاملاً مناسب است. وقتی چنین بازخوردی را از یکی از سه دروازه‌بان برتر جهان می‌شنوید، حتماً باید آن را جدی بگیرید.»

سؤالی مهم برای یونایتد

تنها ابهامی که در مورد این خرید مطرح می‌شود، نداشتن تجربه در سطح بالاست. فردیناند در ادامه گفت: «همه از استعداد او حرف می‌زنند، اما سؤال اینجاست که آیا منچستریونایتد در این مقطع حساس می‌تواند منتظر شکوفایی این استعداد بماند؟»

یادآوری مسیر کورتوا

هواداران منچستریونایتد امیدوارند سناریوی مشابه تیبو کورتوا تکرار شود؛ زمانی که این سنگربان نامدار در ۱۹ سالگی از فوتبال بلژیک راهی اتلتیکومادرید شد و در اسپانیا درخشید. لامنز در حالی به الدترافورد آمده که در فصل ۲۵-۲۰۲۴، ۴۴ بازی برای رویال آنتورپ انجام داده و ۵۶ سیو به ثبت رسانده است.

جالب اینکه نام این دروازه‌بان بلژیکی پیش‌تر هم بر سر زبان‌ها افتاده بود؛ در فصل ۲۰۲۰-۲۰۱۹ لیگ جوانان اروپا، لامنز در آخرین دقیقه بازی مقابل تیم زیر ۱۹ ساله‌‌های رئال مادرید از روی یک کرنر موفق شد گل تساوی را برای بروژ به ثمر برساند.

