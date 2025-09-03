به گزارش ایلنا، کالیدو کولیبالی، مدافع پیشین ناپولی و چلسی که حالا برای الهلال عربستان بازی می‌کند، در گفت‌وگویی با روزنامه آاس اسپانیا، درباره پروژه جدیدش در کشور زادگاهش، انتقال به لیگ عربستان و نگاهش به فوتبال ایتالیا و مبارزه با نژادپرستی سخن گفت.

انتقال به عربستان

کولیبالی درباره حضور در لیگ حرفه‌ای عربستان گفت: «برای من، رفتن به عربستان تصمیمی بسیار مهم بود، اما تصمیم درستی بود. با قراردادی که امضا کردم، توانستم به سرمایه‌گذاری‌هایم ادامه دهم و از خانواده‌ و کشورم حمایت کنم. علاوه بر این، مطمئن باشید که ما برای تفریح به عربستان نیامده‌ایم؛ ما اینجا هستیم تا به توسعه فوتبال کمک کنیم. رقابت در اینجا بسیار شدید است و تیم‌های قدرتمند زیادی وجود دارند.»

آکادمی فوتبال در سنگال

کولیبالی در ادامه به پروژه شخصی‌اش پرداخت: «من ارتباط عمیقی با سنگال و کل آفریقا دارم. می‌خواستم چیزی به کشورم برگردانم و فکر کردم بهترین راه، تأسیس یک آکادمی فوتبال است. چون این پروژه محدود نیست و می‌تواند میراثی برای کشورم باشد؛ چون آموزش هم بخشی از آن است. بچه‌هایی که اینجا هستند، تبدیل به مردان آینده می‌شوند؛ آن‌ها آینده سنگال را می‌سازند. ما استعدادهای زیادی در کشور داریم، اما یا آموزش نمی‌بینند یا به اروپا می‌روند و دیگر برنمی‌گردند. من می‌خواهم به آن‌ها کمک کنم که در همین‌جا رشد کنند و الگوهایی برای نسل بعدی و حتی رهبران آینده کشور شوند.»

نام آکادمی

او درباره آکادمی جدید خود به نام M'Barodi (به‌معنای «شیر» به زبان ولوف) گفت: «این آکادمی را در منطقه سالی افتتاح کردیم، درست در نزدیکی آکادمی پی‌اس‌جی. از میان ۳۰۰۰ کودک، ۱۶ نفر انتخاب شدند تا در اینجا زندگی کنند، درس بخوانند و فوتبال بازی کنند.»

نظر درباره حضور مودریچ در سری‌آ

کولیبالی درباره پیوستن لوکا مودریچ به میلان گفت: «فوق‌العاده است. آمدن یک برنده توپ طلا به سری‌آ به جذابیت این لیگ کمک می‌کند. مودریچ هنوز می‌تواند به فوتبال چیزهای زیادی بدهد. وقتی کسی از رئال مادرید به میلان می‌آید، قطعاً اتفاق مثبتی برای فوتبال ایتالیاست.»

بازگشت رائول آلبیول به ایتالیا

او درباره هم‌تیمی سابقش گفت: «وقتی ویدیوی آلبیول در پیزا را دیدم، احساساتی شدم. او یکی از کسانی بود که به من کمک کرد بازیکنی شوم که امروز هستم. بازگشت او به فوتبال ایتالیا قطعاً اتفاق مثبتی برای پیزا و برای فوتبال است.»

سیمونه اینزاگی در الهلال

«اینزاگی مربی‌ای است که در سه سال گذشته دو بار به فینال لیگ قهرمانان اروپا رسید. او حالا واقعیت فوتبال عربستان را از نزدیک دیده. خودش هم می‌گوید که در اروپا درک درستی از فوتبال اینجا وجود ندارد. متقاعد کردن بازیکنان برای آمدن به این لیگ سخت است، چون فکر می‌کنند سطح فوتبال پایین است، اما واقعیت چیز دیگری است.»

پیش‌بینی از فصل ناپولی

«من هنوز طرفدار ناپولی هستم و سری‌آ را دنبال می‌کنم. گل دقیقه آخر مقابل کالیاری را دیدم و خیلی خوشحال شدم. باشگاهی که همیشه در قلب من خواهد بود. امیدوارم امسال هم قهرمان شوند. تیمی که بازیکنی مثل کوین دی‌بروینه را جذب می‌کند، می‌تواند جاه‌طلبی‌های بزرگی در لیگ قهرمانان داشته باشد. کونته هم مانده و بازیکنان مهمی مثل دی‌لورنزو حفظ شده‌اند. باید واقع‌گرا باشند، اما حق دارند رؤیاپردازی کنند.»

مبارزه با نژادپرستی

«در مسیر مقابله با نژادپرستی پیشرفت‌هایی حاصل شده، اما هنوز کار زیادی باقی مانده. برای من نژادپرستی یک بیماری است. فوتبال یعنی عشق، نه نفرت.»

