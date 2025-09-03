واکنش صریح آنچلوتی به نیمار: بله، تصمیم فنی بود

به گزارش ایلنا، کارلو آنچلوتی، سرمربی تیم ملی فوتبال برزیل، پیش از دیدار مقابل شیلی در مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل خبرنگاران حاضر شد و درباره مسائل مختلفی از جمله غیبت نیمار، رقابت در خط حمله، و فلسفه بازی تیمش صحبت کرد.

درباره اظهارات نیمار:

«حق با اوست، [غیبتش] یک تصمیم فنی بود که بر اساس چندین عامل اتخاذ شد. من از شرایط او و مشکلاتی که داشته باخبرم. هیچ‌کس نمی‌تواند سطح فنی نیمار را زیر سوال ببرد، اما ما فقط شرایط فنی را ارزیابی نمی‌کنیم، بلکه آمادگی بدنی بازیکنان هم مهم است. البته نه فقط درباره او، بلکه درباره تمام بازیکنان. ما ۷۰ بازیکن داریم که می‌توانند در ترکیب تیم ملی باشند و این یعنی رقابت بالایی وجود دارد.»

سبک بازی تیم ملی:

«از عملکردمان مقابل پاراگوئه بسیار راضی بودیم. می‌خواهیم فوتبال پرانرژی، دفاع منسجم و بازی سریع با توپ ارائه دهیم. می‌خواهیم همان بازی را تکرار کنیم تا هواداران از سبک بازی ما لذت ببرند. یکی از مهم‌ترین نکات برای من، حفظ تعادل و استحکام دفاعی است.»

بازی در ماراکانا:

«تجربه‌ای تازه و بسیار زیباست. اولین بار است که در ماراکانا حضور خواهم داشت؛ یک معبد فوتبال جهان. این تجربه را همیشه به یاد خواهم داشت.»

درباره استوائو:

«فوتبال مدرن آن نوع از بازیکنان شماره ۱۰ را از دست داده و حالا بیشتر بال‌های کناری داریم. استوائو از آن دسته وینگرهایی است که توانایی بازی در مرکز را هم دارد، مانند رافینیا، وینیسیوس و مارتینلی. این همان چیزی است که فوتبال امروز می‌طلبد.»

شرایط لازم برای حضور در تیم ملی:

«کیفیت، آمادگی بدنی صددرصد، تطبیق‌پذیری با تیم و توانایی بازی تیمی، نه فردی. ممکن است بازیکنانی با کیفیت پایین‌تر وجود داشته باشند که بهتر با سیستم تیم هماهنگ می‌شوند و عملکرد مؤثرتری دارند.»

درباره ژوائو پدرو:

«او مهاجم مرکزی است. در بازی اخیر چلسی، به‌عنوان شماره ۱۰ بازی کرد. این تغییرات برایش خوب است، می‌تواند در پست شماره ۱۰ یا مهاجم مرکزی بازی کند. مقابل شیلی، به‌عنوان مهاجم مرکزی بازی خواهد کرد. درباره بازیکن پشت سرش باید تصمیم بگیریم، ممکن است رافینیا باشد.»

فهرست ۲۵ نفره برای جام جهانی:

«ما در مرحله نهایی آماده‌سازی قرار داریم و باید از این زمان برای نهایی‌کردن لیست استفاده کنیم. در ذهنم گروهی نسبتاً ثابت دارم که برای جام جهانی در نظر گرفته‌ام. اما باید ببینیم بقیه بازیکنان در ادامه چه عملکردی خواهند داشت. باید از این زمان نهایت بهره را ببریم تا در انتخاب این ۲۵ نفر اشتباه نکنیم. خیلی راحت می‌شود در این مرحله اشتباه کرد چون رقابت زیاد است و بازیکنان باکیفیت زیادی داریم. شاید در بعضی پست‌ها بازیکن بیشتری داشته باشیم، اما در نهایت، موفقیت در جام جهانی را یک پست مشخص نمی‌کند، بلکه تیم موفقیت را رقم می‌زند.»

۲۴ سال بدون قهرمانی در جام جهانی:

«وقت آن رسیده که برزیل دوباره جام جهانی را فتح کند. مسئولیت بزرگی روی دوش ماست. فدراسیون فوتبال برزیل تلاش زیادی می‌کند تا تیم در بهترین وضعیت ممکن به جام جهانی برسد. این مسئولیت طبیعتاً فشار را بیشتر می‌کند، اما انگیزه را هم افزایش می‌دهد. انگیزه‌ای که کشوری مثل برزیل دارد، می‌تواند عامل تعیین‌کننده‌ای در مسیر موفقیت باشد.»

درباره پاکتا:

«او هافبکی با خصوصیات متفاوت نسبت به کاسمیرو و برونو گیمارش است و حضورش برای تیم مفید است. می‌تواند در پست‌های مختلفی بازی کند. سیستم بازی مقابل شیلی، مخصوص آن مسابقه خواهد بود، اما مقابل بولیوی ممکن است سیستم را تغییر دهیم.»

انتهای پیام/