به گزارش ایلنا، کیلیان امباپه این روزها در رئال مادرید خوش می‌درخشد و فصل را با آمادگی کامل آغاز کرده است. با این حال، جدایی او از پاری‌سن‌ژرمن داستانی پیچیده و فرساینده بود؛ نه‌فقط از نظر فوتبالی، بلکه از نظر روانی برای هر دو طرف. اکنون کتابی با عنوان «از جهنم تا بهشت: اسرار دو فصلی که تاریخ پی‌اس‌جی را تغییر داد» نوشته فابریس هاوکینز، روزنامه‌نگار شناخته‌شده فرانسوی، زوایای پنهان این اتفاقات را آشکار کرده است.

این کتاب جزئیات گفت‌وگوها و جلسات میان طرفین از تابستان پرهیاهوی ۲۰۲۳ را بازگو می‌کند؛ جایی که امباپه پس از ارسال نامه‌ای رسمی از طریق وکلایش به باشگاه و اعلام عدم تمدید قرارداد، از اردو و تمرینات تیم کنار گذاشته شد.

تهدید به نیمکت‌نشینی کامل و پیشنهاد امباپه برای بازگشت

به نوشته هاوکینز، ناصر الخلیفی رئیس باشگاه پاری‌سن‌ژرمن در ابتدا مصمم بود امباپه را تمام فصل روی نیمکت نگه دارد. روز ۱۰ اوت، امباپه و الخلیفی تلفنی یک ساعت و نیم گفت‌وگو کردند و سپس وکیل امباپه با ارسال ایمیلی اعلام کرد که موکلش حاضر است بخشی از مطالباتش را ببخشد تا به تیم بازگردد.

در ادامه، جلسه‌ای میان امباپه و رئیس باشگاه به‌صورت حضوری برگزار شد. امباپه در آن جلسه نشان داد از نظر ذهنی کاملاً آماده است و الخلیفی نیز خواهان رقمی بیش از ۵۵ میلیون یورو بود. پس از مسابقه، جلسه‌ای دیگر با حضور لوئیس انریکه و لوئیس کامپوس برگزار شد که در آن به امباپه اعلام شد دو گزینه پیش رو دارد: یا تمدید قرارداد یا جدایی با مبلغ ۱۸۰ میلیون یورو.

به شکل عجیبی، هر دو طرف از نتیجه جلسه راضی بودند و حتی پیش‌نویس قرارداد جدیدی نیز مطرح شد؛ اما هیچ‌گاه به امضا نرسید.

پیشنهاد مالی وکیل امباپه

در متن نامه‌ای که دل‌فین ورهایدن، وکیل امباپه، برای باشگاه ارسال کرد، آمده بود که موکلش حاضر است پاداش‌های وفاداری (۳۰ میلیون یورو) و پاداش امضای قرارداد (۲۵ میلیون یورو) مربوط به فصل ۲۰۲۳-۲۰۲۴ را ببخشد و پرداخت این مبلغ را در صورت ماندن در تیم به فصل بعد موکول کند. این پیشنهاد در مجموع موجب صرفه‌جویی بیش از ۶۸ میلیون یورویی در حساب‌های باشگاه می‌شد.

اما یکی از شروط اصلی این توافق، بازگشت امباپه به لیست بازی برای دیدار روز ۱۲ اوت و امضای بندهای تکمیلی تا ظهر ۱۴ اوت بود. در غیر این صورت، پیشنهاد به‌طور کامل لغو می‌شد.

پایان رسمی مناقشه؟

در بخش دیگری از پیشنهاد وکیل امباپه، درخواست صدور بیانیه‌ای مشترک از سوی بازیکن و باشگاه نیز مطرح شده بود که نشان‌دهنده پایان مناقشه و بازگشت کامل او به ترکیب تیم باشد. در پایان این نامه آمده بود: «برای موکلم مهم‌ترین چیز، فوتبال بازی کردن و کسب بیشترین افتخارات ممکن با تیمش است.»

این کتاب روایتگر یک کشمکش تمام‌عیار است که نه‌تنها آینده امباپه را تغییر داد، بلکه میراث باشگاهی مثل پی‌اس‌جی را نیز برای همیشه تحت‌تأثیر قرار داد.

