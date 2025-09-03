غیبت چهار هفتهای ستاره بارسلونا
الخاندرو بالده در جریان تمرینات بارسلونا دچار مصدومیت از ناحیه همسترینگ پای چپ شد و چند هفتهای از میادین دور خواهد بود.
به گزارش ایلنا، طبق اعلام باشگاه بارسلونا، الخاندرو بالده، مدافع جوان بارسلونا، در جریان تمرین با بازیکنانی که به تیمهای ملی دعوت نشدهاند، از ناحیه همسترینگ پای چپ دچار آسیبدیدگی جزئی شده است. با اینکه باشگاه مدت دقیق دوری او را مشخص نکرده اما طبق اطلاعات روزنامه مارکا، این بازیکن حدود سه تا چهار هفته از میادین دور خواهد بود.
با این حساب، بالده دیدارهای پیشروی بارسلونا مقابل والنسیا و ختافه در لالیگا و همچنین بازی حساس مقابل نیوکاسل در لیگ قهرمانان اروپا را از دست خواهد داد. هنوز مشخص نیست که آیا او به بازی برابر اوویدو خواهد رسید یا تنها شانسش حضور در بازی بعدی برابر رئال سوسیهداد خواهد بود.
در غیاب بالده، به احتمال فراوان جرارد مارتین جانشین او در ترکیب بارسا خواهد شد. این مدافع جوان هفته گذشته به عنوان بازیکن تیم اصلی در فهرست ثبت شد و امکان حضور در دیدارهای آینده را دارد. هانسی فلیک سرمربی بارسلونا اعتماد زیادی به این بازیکن دارد که فصل گذشته بیش از ۴۰ بازی رسمی برای تیم انجام داد.