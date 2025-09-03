به گزارش ایلنا، دادگاه کیفری نیس روز چهارشنبه ویسام بن یدر، مهاجم سابق باشگاه‌های تولوز و موناکو را به جرم خشونت روانی علیه همسرش که درگیر مراحل طلاق هستند، مجرم اعلام کرد. این بازیکن ۳۵ ساله که سابقه بازی در تیم ملی فرانسه و سپاهان اصفهان را دارد، تصمیم گرفته به حکم صادره اعتراض کند.

براساس رأی دادگاه، بن یدر موظف است بیش از ۳۰ هزار یورو جریمه پرداخت کند که شامل ۶۰۰ یورو برای هر یک از ۱۵۰ روز محکومیت روزانه و همچنین ۳۲ هزار یورو دیگر بنا بر درخواست وکلای شاکی می‌شود.

دادگاه همچنین وی را ملزم کرده تا ظرف شش ماه آینده در یک دوره آموزشی پیشگیری از خشونت خانگی شرکت کند. در صورت عدم شرکت در این دوره، یک سال حبس تعزیری برای او در نظر گرفته خواهد شد.

رأی صادره بر اساس مکالمات ضبط‌شده تلفنی صادر شده است. براساس شواهد، بن یدر تهدیداتی را علیه همسرش مطرح کرده و اظهاراتی توهین‌آمیز و تحقیرکننده به زبان آورده است. همچنین پس از ترک منزل توسط همسرش، او را در وضعیت مالی دشواری قرار داده است. با این حال، نشانه‌ای از خشونت فیزیکی مشاهده نشده است.

بن یدر پیش‌تر در زمان بازی برای سویا در اسپانیا، به جرم فرار مالیاتی محکوم شده بود. همچنین در سال ۲۰۲۳ نیز تحقیقات قضایی درباره پرونده‌ای با اتهام تجاوز علیه او در نیس آغاز شده که همچنان در جریان است.

وی در جلسه دادگاه این هفته حاضر نبود و وکیل او، ماری رومینتسوا، از اظهار نظر درباره حکم صادره خودداری کرد و تنها تأیید کرد که موکلش قصد دارد درخواست تجدیدنظر بدهد.

