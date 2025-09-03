تاجرنیا: مشهد و شیراز گزینههای میزبانی استقلال در آسیا هستند
مدیرعامل استقلال با اشاره به بررسی گزینههای میزبانی در لیگ قهرمانان آسیا، از مشهد و شیراز بهعنوان دو گزینه اصلی نام برد.
به گزارش ایلنا، علی تاجرنیا، رئیس هیئتمدیره باشگاه استقلال که پس از استعفای جویباری بهطور موقت سرپرست مدیرعاملی این باشگاه نیز شده است، در گفتوگویی به تشریح آخرین وضعیت نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا، شرایط تیم و برنامههای نقلوانتقالاتی پرداخت.
او ابتدا درباره موضوع میزبانی استقلال در رقابتهای آسیایی گفت:«با مسئولان مربوطه مذاکراتی داشتیم و درباره میزبانی استقلال بحث شد. در حال حاضر مشهد و شیراز بهعنوان دو گزینه اصلی مطرح هستند. هدف ما این است که بتوانیم با هماهنگی لازم، میزبانی را در شهری برگزار کنیم که شرایط حضور پرشور هواداران فراهم باشد. تجربه نشان داده استقلال در بازیهای آسیایی همیشه با استقبال فوقالعاده هواداران مواجه شده است. فصل گذشته در لیگ نخبگان آسیا، استقلال هم در یک بازی و هم در مجموع مسابقات رکورد بیشترین تماشاگر را ثبت کرد. همین مسئله اهمیت حضور هواداران را دوچندان میکند.»
او ادامه داد:«ما در استقلال ترجیح میدهیم مسائل را بهجای رسانهای کردن، از مسیر تعاملات و رایزنیهای مستقیم با فدراسیون فوتبال و کنفدراسیون آسیا دنبال کنیم. واقعیت این است که در سالهای اخیر حواشی زیادی اطراف باشگاه بوده و بهترین روش این است که اختلافات احتمالی را در جلسات و تعاملات حل کنیم. البته بین کارشناسان حقوقی باشگاه و فدراسیون درخصوص برخی الزامات اعلامی اختلاف نظرهایی وجود داشت، اما تصمیم ما این است که یک گام رو به جلو برداریم و فضای همکاری و تفاهم را تقویت کنیم.»
سپس تاجرنیا درباره وضعیت مدیرعاملی باشگاه نیز توضیح داد:«بعد از استعفای آقای جویباری، مسئولیت اداره امور باشگاه موقتاً به من سپرده شد تا روند کارها بدون وقفه ادامه پیدا کند. طبیعتاً هیئتمدیره و وزارت ورزش در حال بررسی گزینههای مختلف برای انتخاب مدیرعامل جدید هستند و هنوز جمعبندی نهایی صورت نگرفته است. من هم در این دوره سعی میکنم کارها با کمترین مشکل پیش برود و استقلال دچار خلأ مدیریتی نشود. برای ما مهم است که فردی انتخاب شود که هم توان مدیریتی کافی داشته باشد و هم بتواند در تعامل با نهادهای بالادستی و مجامع بینالمللی از حقوق باشگاه دفاع کند. در نهایت هر تصمیمی که گرفته شود به سود استقلال خواهد بود و همه ما موظف به حمایت از آن هستیم.»
سرپرست مدیرعاملی استقلال در بخش دیگری از صحبتهایش با اشاره به وضعیت تیم و نقلوانتقالات گفت:«خوشبختانه با تلاش هیئتمدیره و همکاری هلدینگ، امسال یکی از بهترین اسکوادهای تاریخ باشگاه استقلال شکل گرفته است. حتی میتوانم بگویم که این ترکیب در میان تیمهای لیگ برتر هم جزو بهترینهاست. هدف ما این بود که علاوه بر حفظ بازیکنان اصلی، ترکیب تیم را به شکلی تقویت کنیم که کادر فنی دغدغهای از نظر مهره نداشته باشد.»
تاجرنیا همچنین درباره شرایط فنی تیم و سبک بازی استقلال توضیح داد:«آقای ساپینتو مربی برجستهای است که تفکرات هجومی دارد. طبیعی است که در طول فصل، تغییرات تاکتیکی و سوئیچهای لازم انجام شود. برخی کارشناسان به سیستم بازی نقد دارند، اما ما اعتقاد داریم باید فرصت داد تا تیم به هماهنگی کامل برسد. متأسفانه یکی از بازیکنان کلیدی ما دچار مصدومیت شد و نیاز به عمل جراحی دارد. همین موضوع باعث شد که بحث جذب مهاجم جدید جدیتر مطرح شود.»
او در پایان درخصوص خریدهای احتمالی استقلال در روزهای آینده گفت:«در حال حاضر مذاکراتی برای تکمیل ترکیب تیم در حال انجام است. اگر قرار باشد بازیکن خارجی جذب کنیم، ابتدا باید وضعیت بازیکنان فعلی مشخص شود. چند گزینه مطرح هستند و رایزنیها ادامه دارد. اما ترجیح میدهیم تا نهایی شدن موضوع از ذکر نام بازیکنان خودداری کنیم، چراکه بارها دیدهایم با رسانهای شدن اسامی، عملاً انتقال به نتیجه نرسیده است. مطمئن باشید در اولین فرصت که موضوع قطعی شود، به اطلاع هواداران خواهیم رساند.»