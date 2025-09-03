خبرگزاری کار ایران
جادوی الدترافورد باعث شد منچستریونایتد را انتخاب کنم

کد خبر : 1681617
سن لامنز، دروازه‌بان جوان و ملی‌پوش بلژیکی، دلیل انتخاب منچستریونایتد را فاش کرد و گفت «هاله‌ای که این باشگاه دارد» باعث شد پیشنهاد استون ویلا و سایر تیم‌ها را کنار بگذارد.

به گزارش ایلنا، انتقال سن  لامنز  به منچستریونایتد در آخرین روز پنجره تابستانی رسمی شد. این دروازه‌بان ۲۳ ساله که از رویال آنتورپ راهی الدترافورد شده، در گفت‌وگوی نخست خود با شبکه رسمی باشگاه (MUTV) از انگیزه‌هایش برای این انتقال پرده برداشت.

لامنز گفت: «این انتقال رویای من بود. وقتی پنج سالم بود، منچستریونایتد در اوج فوتبال دنیا قرار داشت. هنوز بزرگی این باشگاه در ذهنم مانده. وقتی شنیدم یونایتد به من علاقه‌مند شده، انگار رویای کودکی‌ام در حال تحقق بود. خود باشگاه، هاله و جاذبه‌ای که دارد... همه چیز بزرگ است. امروز که اینجا هستم و همه چیز را می‌بینم، سطح متفاوتی را تجربه می‌کنم.»

او ادامه داد: «یکی از مهم‌ترین دلایل انتخابم ورزشگاه بود. وقتی واردش می‌شوی، تاریخ را حس می‌کنی. بی‌صبرانه منتظرم که برای اولین‌بار پا روی چمن الدترافورد بگذارم و به تمام بزرگان و به‌ویژه دروازه‌بان‌هایی فکر کنم که اینجا بازی کرده‌اند.»

لامنز در حالی با شیاطین سرخ قرارداد بسته که این باشگاه در تابستان جاری چند خرید دیگر نیز انجام داده تا با هدایت روبن آموریم، روند ناکامی‌های فصل قبل را جبران کند. او حالا باید برای قرار گرفتن در ترکیب اصلی اریک تن‌هاخ با آندره اونانا و آلطای بایندیر رقابت کند.

انتهای پیام/
