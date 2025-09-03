چه آیندهای در انتظار استرلینگ است؟
رد پیشنهادهای پرسود از سوی ستاره نیمکتنشین چلسی
رحیم استرلینگ، مهاجم مغضوب چلسی، با وجود قرار گرفتن در فهرست مازاد و نداشتن فرصت بازی تا زمستان، قصد دارد در لندن بماند.
به گزارش ایلنا، روزنامه استاندارد انگلیس فاش کرده که رحیم استرلینگ هیچ تمایلی به ترک لندن ندارد و حاضر نیست خانوادهاش را از پایتخت انگلیس دور کند. او در حال حاضر بهصورت انفرادی و خارج از گروه اصلی در کوبهام تمرین میکند و بهرغم باز بودن پنجره نقلوانتقالات خارجی، تصمیمش برای ماندن در لندن تغییر نکرده است.
باشگاه چلسی تا ساعات پایانی پنجره تابستانی برای پیدا کردن مشتری برای او تلاش کرد، اما هیچ توافقی نهایی نشد. به همین دلیل، استرلینگ اکنون عضوی از «بمباسکواد» معروف چلسی است؛ گروهی از بازیکنان مازاد که دیگر جایی در برنامههای انزو مارسکا، ندارند. در کنار او، اسامی دیگری مانند اکسل دیساسی نیز دیده میشود که انتقالشان نهایی نشد.
بر اساس گزارشها، استرلینگ مذاکراتی با فولام و بررسیهایی از سوی وستهام را تجربه کرد، اما هیچکدام از این دو باشگاه در آخرین لحظات پیشنهادی جدی ارائه نکردند و بدین ترتیب استرلینگ فعلاً در استمفوردبریج باقی خواهد ماند. یکی از گزینههای افراطی، فسخ قرارداد او با چلسی است، اما این سناریو بهدلیل ضرر مالی کلان، بعید بهنظر میرسد.
با وجود همه این اتفاقات، ستاره پیشین منچسترسیتی هنوز امیدوار است بتواند دوباره به ترکیب تیم ملی انگلیس برگردد و برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ رقابت کند. در صورت باز شدن پنجره زمستانی، همچنان اولویت اصلی او انتقال به یکی از تیمهای لندنی خواهد بود. باید دید فولام، وستهام یا تیمی دیگر حاضر خواهد شد قمار روی استرلینگ را در زمستان بپذیرد یا خیر.