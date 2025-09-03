خبر مهم رئیس ایفمارک در مورد سرژ اوریه
با اعلام رئیس ایفمارک، روند درمانی مدافع تیم فوتبال پرسپولیس به خوبی پیش میرود و او منعی برای بازی کردن نخواهد داشت.
به گزارش ایلنا، زهره هراتیان در رابطه با آخرین وضعیت سرژ اوریه، مدافع ساحل عاجی تیم فوتبال پرسپولیس که به بیماری هپاتیت مبتلا است، گفت: من در این مدت جلساتی را با رضا درویش، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، برگزار کردهام و مطمئن باشید خبر ابتلای این بازیکن به هپاتیت از سمت مرکز ایفمارک رسانهای نشده است.
او ادامه داد: ما وظیفه اطلاعرسانی داشتیم که این کار را انجام دادیم و به باشگاه پرسپولیس اطلاع ابتلای این بازیکن به هپاتیت را دادیم. برای این بازیکن یک روند پزشکی در حال انجام است و اگر همه پروتکلها به خوبی پیش رود، او میتواند بازی کند و منعی نخواهد داشت.
هراتیان عنوان کرد: اگر آمار جهانی را نگاه کنیم، بیش از ۳۰۰ میلیون نفر به بیماری هپاتیت مبتلا هستند که بیشتر آنها در کشورهای آفریقایی هستند و هیچ منع مطلقی بابت حضور بازیکن هپاتیتی در زمین بازی وجود ندارد. ما روندهای لازم را پیش میبریم و اگر مشکلی وجود نداشته باشد، این بازیکن میتواند به میدان برود.
با این حال سرژ اوریه علاوهبر طی کردن درمان هپاتیت، باید مصدومیت عضلانی خود را نیز درمان کند و باید دید چه زمانی قادر به حضور در ترکیب پرسپولیس خواهد بود.