ادعای رسانههای آفریقایی:
وینسنت ابوبکر در راه استقلال؛ توافق نهایی با مهاجم کامرونی
در حالی که گمانهزنیها درباره پیوستن وینسنت ابوبکر به استقلال رو به افزایش بود، گزارشهای رسانههای آفریقایی از توافق نهایی این مهاجم کامرونی با باشگاه ایرانی حکایت دارد.
به گزارش ایلنا، وبسایت "آفریکا فوت" به تازگی خبر از توافق باشگاه استقلال با وینسنت ابوبکر، مهاجم تیم ملی کامرون، داده است. ابوبکر که از ماه مه ۲۰۲۵ و پس از جدایی از تیم هاتایاسپور ترکیه بدون باشگاه بود، ظاهراً چمدانهایش را برای پیوستن به استقلال ایران بسته است.
مذاکرات بین طرفین که چند هفته پیش آغاز شده بود، در ساعات اخیر به مراحل نهایی رسیده و منجر به توافقی رضایتبخش برای هر دو طرف شده است. این مهاجم پیشین پورتو و لوریان، فصل گذشته در ۲۸ بازی برای هاتایاسپور ۸ گل به ثمر رساند و ۲ پاس گل داد. با این حال، قرارداد او از سوی باشگاه تمدید نشد.
بر اساس اطلاعات "آفریکا فوت"، ابوبکر که اکنون ۳۳ سال دارد، با قراردادی یکساله به استقلال میپیوندد که گزینه تمدید برای سال دوم نیز در آن گنجانده شده است. این بازیکن در حال حاضر همراه با تیم ملی کامرون در اردوی آمادهسازی برای دیدارهای مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ برابر اسواتینی (۱۴ شهریور) و کیپورده (۱۹ شهریور) حضور دارد.
ابوبکر سابقه بازی در تیمهای مطرحی چون پورتو، النصر عربستان و بشیکتاش را دارد و ارزش او در وبسایت ترنسفرمارکت حدود ۱.۲ میلیون یورو برآورد شده است. در روزهای گذشته، باشگاههای الوداد کازابلانکا و کوجائلیاسپور نیز برای جذب این مهاجم کامرونی ابراز تمایل کرده بودند.
همچنین، رسانه "فوت آفریقا" گزارش داده است که پیوستن ابوبکر به استقلال، نشانهای از چالش جدید در مسیر حرفهای این مهاجم باتجربه است. استقلال به تجربه بینالمللی و تواناییهای هجومی او برای تقویت خط حمله خود امید بسته است. حضور این بازیکن در لیگ برتر ایران، فرصتی برای تماشای عملکرد بازیکنی خواهد بود که در لیگهای اروپایی و در سطح ملی با تیم کامرون درخشیده است. کارشناسان این انتقال را گامی استراتژیک برای ابوبکر میدانند تا دوران حرفهای خود را دوباره احیا کند و به مهرهای کلیدی برای موفقیتهای استقلال در فصل پیش رو تبدیل شود.