شمسایی: هفته هشتم آخرین فرصت بازیکنان برای ورود به لیست نهایی است
سرمربی تیم ملی فوتسال میگوید انتخاب بازیکنان برای سه رویداد مهم پیشرو با حساسیت و دقت کامل انجام میشود.
به گزارش ایلنا، وحید شمسایی که به همراه کادر فنی دیوید راموس، محمود خوراکچی، محمد طاهری و کاظم صادقی برای رصد بازیکنان هفت هفته نخست لیگ برتر فوتسال را در سفر به شهرهای مختلف گذراندند، در مورد آخرین تصمیمات کادر فنی و برنامههای تیم ملی فوتسال سخن گفت.
*آقای شمسایی، درباره روند انتخاب بازیکنان برای مسابقات پیشرو توضیح میدهید؟
ما موظفیم در تاریخ اعلامی AFC، فهرست ۲۵ نفره بازیکنان را ارسال کنیم. در این مسیر همه نفرات را بهطور مستمر زیر نظر داریم، هم از نظر فنی و هم شرایط فردی و رفتاری. طبیعتاً در این بازه ممکن است بازیکنی دچار مصدومیت شود، یا افت کیفی در چند بازی داشته باشد، یا حتی مشکلاتی در خروج از کشور پیدا کند. با وجود این مسائل، ما طبق برنامه و اولویتی که با مدیر تیم آقای کریمیان هماهنگ کردهایم، لیست ۲۵ نفره را اعلام کردیم.
اولین ایستگاه جدی، مسابقات مقدماتی جام ملتهاست. شرایط چطور پیش میرود؟
این رقابتها اواخر شهریور در کوالالامپور برگزار میشود. ما ۲۵ نفر اولیه را مشخص کردهایم و الان تمرکزمان روی انتخاب لیست نهایی ۱۴ نفره است. این لیست بهزودی اعلام خواهد شد. هفته هشتم لیگ، نقطه تعیینکننده ماست، همانجا باید اسامی نهایی را برای صدور بلیت اعلام کنیم. بر این اساس دیدن بازیهای هفته نهم عملاً ممکن نخواهد بود. البته بعد از مسابقات، دوباره سفرهای استانی و بررسی بازیها را از سر میگیریم تا روند رصد بازیکنان ادامه داشته باشد.
مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی چه جایگاهی در برنامه شما دارد؟
این رقابت برای وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک اهمیت ویژهای دارد. جلسات متعددی هم در این خصوص داشتهایم. تصمیم برگزارکنندگان این بوده که ۱۰ کشور برتر مسلمان در رنکینگ فیفا در این رویداد شرکت کنند. یعنی تیمهایی مثل مراکش، قزاقستان، مصر، ازبکستان و اندونزی و ... عربستان که میزبان است و طبعاً تدارک ویژه دیده است. همین ترکیب نشان میدهد کیفیت مسابقات بالاست. ایران، مراکش و قزاقستان همزمان در میان ۱۰ تیم اول فیفا حضور دارند، پس سطح فنی این تورنمنت بالا خواهد بود. طبیعتاً بازیکنانی که در مقدماتی جام ملتها درخشش داشته باشند، در این رقابتها هم شانس بیشتری برای حضور خواهند داشت، چون بلافاصله بعد از مقدماتی، ما برای اعزام به ریاض آماده میشویم.
اما همه میدانند هدف اصلی شما چیز دیگری است...
درست است، برای ما قهرمانی آسیا مهمترین هدف است. این موضوع برای فدراسیون فوتبال و شخص آقای تاج، که نایبرئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا و رئیس کمیته فوتسال آسیاست، بسیار کلیدی است. بنابراین تمام تصمیمات ما – چه در مقدماتی و چه در همبستگی کشورهای اسلامی – در نهایت باید منجر به انتخاب بهترین ترکیب برای جام ملتها شود. ما بازیکنان را در دو مرحله اول بهطور کامل رصد میکنیم تا در مرحله آخر، ترکیب اصلح به میدان برود و بتوانیم قهرمانی 2024 را این بار در اندونزی تکرار کنیم.
انتخاب نهایی بازیکنان بر چه اساسی انجام میشود؟
ما روندی کاملاً دموکراتیک برای انتخاب بازیکنان در پیش گرفتهایم. در جلسات فنی، هر یک از پنج عضو کادر فنی لیست پیشنهادی خودش را ارائه میدهد. بعد از بررسی جمعی، رأی نهایی داده میشود. حتی اگر من بهعنوان سرمربی روی بازیکنی نظر مثبت داشته باشم اما در رأیگیری جمعی تأیید نشود، قطعاً او را کنار میگذاریم. کادر فنی در این مدت بسیار زحمت کشیدند و برای من مهم است که کار گروهی و نظر جمعی بر هر تصمیمی مقدم باشد. این روش باعث میشود به امید خدا حق کسی ضایع نشود و بهترینها به تیم ملی راه پیدا کنند.
چه پیامی برای بازیکنانی دارید که هنوز در لیست نهایی نیستند؟
برخی بازیکنان ضعیف عمل کردهاند و این برای من قابل قبول نیست. بعضیها هم کمتر از حد انتظار ظاهر شدند. اما هنوز همهچیز تمام نشده است. هفته هشتم لیگ آخرین فرصت بازیکنان است، آخرین تیری که در ترکش دارند. باید نهایت تلاششان را بکنند، چون هنوز لیست ۱۴ نفره نهایی نشده و فرصت حضور وجود دارد. این یک هشدار و یک انگیزه جدی است، هر کس در این فرصت بدرخشد میتواند جایگاهش را در تیم ملی پیدا کند. این تیم نماینده فوتسال ایران است و باید کسانی لباس تیم ملی را بپوشند که به احترام و اعتبار فوتسال اضافه کنند.