کلوب بروژ باید مهدی طارمی را جذب کند!

به گزارش ایلنا، مارک دگریسه، ستاره پیشین و مدیر ورزشی سابق باشگاه کلوب بروژ، معتقد است این تیم هنوز به یک تقویت مهم دیگر در خط حمله نیاز دارد و در همین راستا، یک نام بزرگ را به مسئولان این باشگاه پیشنهاد کرده است.

در نگاه اول به نظر می‌رسد خط حمله کلوب بروژ با حضور بازیکنانی مثل رومئو ورمان، خریستوس تزولیس، نیکولو ترسولدی و کارلوس فوربس، از قدرت کافی برخوردار است. قدرت تهاجمی در لیگ ژوپیلر بلژیک در ورزشگاه یان بریدل کافی به نظر می‌رسد، اما اهداف باشگاه به مراتب فراتر است و آن‌ها می‌خواهند تا حد ممکن در لیگ قهرمانان اروپا نیز رقابت کنند.

دگریسه در گفت‌وگو با Het Laatste Nieuws گفت: «من همچنان فکر می‌کنم کلوب بروژ به یک مهاجم قوی نیاز دارد. کسی که بتواند توپ را نگه دارد، پاس بدهد، مقابل فشار پرس بازی کند و بتواند خط دفاعی حریف را آزار بدهد. گوستاو نیلسون چنین بازیکنی بود، اما حالا به مهاجم چهارم تیم تنزل پیدا کرده است.»

کلوب بروژ پیش‌تر در تابستان امسال برای جذب لوک دی یونگ اقدام کرده بود. دگریسه در این‌باره گفت: «او تجربه ایده‌آلی دارد. یک بازیکن سی‌ساله با تجربه و کارنامه موفق. اما او پورتو را انتخاب کرد.»

او هشدار داد: «می‌ترسم در لیگ قهرمانان اروپا به این نتیجه برسیم که داشتن بازیکنی با چنین مشخصاتی برای کلوب بروژ بسیار مفید بود.»

دگریسه همچنین یک پیشنهاد مشخص هم به باشگاه داد و گفت: «من به مهدی طارمی از اینتر فکر کرده‌ام. او ۳۳ ساله است و می‌تواند دقیقاً همان نقشی را که بروژ نیاز دارد، به‌خوبی ایفا کند.»

او در پایان گفت: «می‌دانم که تصمیم‌گیرندگان کلوب بروژ سال‌هاست اعتقاد دارند که مهاجم شماره ۹ لزوماً نباید یک مهاجم قدرتی باشد. اما دوباره نگرانم که در لیگ قهرمانان به این نتیجه برسیم که چنین بازیکنی واقعاً به کار تیم می‌آمد.»

دگریسه در حالی این سخنان را مطرح کرده که مهدی طارمی دو روز پیش به صورت رسمی از اینتر جدا شد و به باشگاه المپیاکوس یونان پیوست.

انتهای پیام/