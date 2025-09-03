هشدار صلاح به ستاره لیورپول: شبکههای اجتماعی را فراموش کن!
به گزارش ایلنا، محمد صلاح، ستاره باتجربه لیورپول، از گفتوگوی خود با ریو انگوموها پس از گل دراماتیک این پدیده نوجوان مقابل نیوکاسل پرده برداشت و به او توصیه کرد که از شبکههای اجتماعی فاصله بگیرد.
انگوموها در جریان بازی برابر نیوکاسل از روی نیمکت به میدان آمد و در وقتهای اضافه موفق شد گل پیروزیبخش لیورپول را به ثمر برساند؛ گلی که او را به چهارمین گلزن جوان تاریخ لیگ برتر و جوانترین گلزن تاریخ باشگاه لیورپول تبدیل کرد. این بازیکن ۱۶ ساله که در اولین حضورش در لیگ برتر موفق به گلزنی شد، با این گل به رکوردی ویژه دست یافت و در کنار وین رونی قرار گرفت؛ تنها ۱۶ سالههایی که در تاریخ لیگ برتر گل پیروزیبخش زدهاند.
صلاح در گفتوگو با پادکست Men In Blazers فاش کرد که پس از بازی به انگوموها چه گفته است: «او هنوز خیلی جوان است. به او گفتم بعد از بازی: "شبکههای اجتماعی را کنار بگذار". باشه، میتونی از گلت خوشحال باشی، با خانوادهات، با دوستانت. تا نهایت لذت ببر چون این لحظات اول فوتبالت هستند. اما زیاد درگیر نشو و دنبال تأیید از بیرون نباش، چون همیشه این تحسینها جعلیاند. اگر عادت کنی که فقط از بیرون تأیید بگیری، همیشه دنبال اون حس خواهی بود.»
صلاح ادامه داد: «اینکه آیندهاش به کجا میرسد بستگی دارد به اینکه چطور با این موقعیت کنار بیاید. چطور کار کند. باید سخت تلاش کند و فروتن بماند چون هنوز خیلی جوان است. به او گفتم بعضی بازیکنها زود اوج میگیرند و بعد به مشکل میخورند. واقعاً برایش بهترینها را میخواهم. گروه خوبی اطرافش است و ما همیشه با او حرف میزنیم. مربی هم با او صحبت میکند، فقط باید فروتن بماند، سخت تمرین کند و ببیند چه پیش میآید.»