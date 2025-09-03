افشای جزئیات مذاکره هالند با بایرن مونیخ

به گزارش ایلنا، ارلینگ هالند پیش از انتقال تاریخی‌اش به منچسترسیتی، بسیار نزدیک به پیوستن به بایرن مونیخ بود و حتی در جریان مذاکرات، با شوخی درباره گرفتن ویلای مدیر ورزشی این باشگاه فضای گفت‌وگو را صمیمی کرد.

کتاب جدید خبرنگار معروف آلمانی، کریستین فالک، با عنوان Transfer Insider که توسط نشریه «بیلد» منتشر می‌شود، روایت دقیقی از تلاش بایرن برای جذب ستاره نروژی در سال ۲۰۲۱ ارائه کرده است. در آن زمان، هالند درخشش خیره‌کننده‌ای در ترکیب بوروسیا دورتموند داشت و توجه باشگاه‌های بزرگی را به خود جلب کرده بود.

طبق این روایت، هالند به همراه پدرش آلفی و مدیر برنامه‌اش، مینو رایولا، به ویلای حسن صالح حمیدزیچ، مدیر ورزشی بایرن مونیخ در مونیخ رفتند. بایرن در این دیدار، پروژه ورزشی‌اش برای سال‌های آینده را برای هالند تشریح کرد و قول داد که او به ستاره اصلی ترکیب آینده باشگاه تبدیل خواهد شد.

فالک در کتابش می‌نویسد: «هالند به ویلای برازو می‌رود و رو‌در‌رو با مدیر ورزشی بایرن قرار می‌گیرد. به او می‌گوید: "من این خونه رو دوست دارم. دلم می‌خوادش... البته رایگان!" این شوخی باعث می‌شود یخ جلسه باز شود. بایرنی‌ها در ادامه، با نمایش انسجام مدیریتی و چشم‌انداز باشگاه، تأثیر زیادی بر هالند می‌گذارند و به او می‌گویند که قرار است محور پروژه ورزشی آینده بایرن باشد و باشگاه حاضر است فراتر از حد معمول، هزینه کند.»

در ادامه رایولا گفتگو را آغاز می‌کند و خطاب به صالح‌حمیدزیچ می‌گوید: «پسر رو راضی کردید. حالا نوبت مذاکره مالیه.» او خواسته‌های مالی هالند را مطرح می‌کند، اما صالح‌حمیدزیچ می‌گوید باید موضوع را با هیئت‌مدیره در میان بگذارد. بایرن نمی‌توانست رقابت مالی با پیشنهادهای لیگ برتر انگلیس داشته باشد، اما قول داد که سهم بزرگی از فروش احتمالی آینده را به هالند و پدرش اختصاص دهد.

در نهایت، رایولا دوباره تماس می‌گیرد و به بایرن می‌گوید: «انتقال انجام نمی‌شه. فقط اینو بدونید که از نظر ورزشی، شما برای مدت زیادی در صدر فهرست بودید و بهترین دلایل رو ارائه کردید. اما از نظر مالی، پیشنهاد شما شکست خورد.»

با وجود تمایل جدی هالند به پیوستن به بایرن، پیشنهاد فوق‌العاده منچسترسیتی باعث شد این انتقال در تابستان ۲۰۲۲ انجام نشود. هالند در نهایت به تیم پپ گواردیولا پیوست و از آن زمان تاکنون ۱۲۷ گل در ۱۴۹ بازی برای سیتی به ثمر رسانده و در کسب چندین جام نقشی کلیدی داشته است.

ستاره ۲۵ ساله حالا تا یک دهه دیگر با سیتی قرارداد دارد، هرچند شایعات درباره علاقه رئال مادرید و سایر غول‌های اروپایی همچنان ادامه دارد. با این حال، روایت فالک به‌خوبی نشان می‌دهد که هالند چقدر به پوشیدن پیراهن قرمز بایرن نزدیک شده بود.

انتهای پیام/