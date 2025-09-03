پیشنهاد چلسی باعث افتخار بود اما رویایم بازی در بارسلوناست

به گزارش ایلنا، فرمین لوپز، هافبک جوان باشگاه بارسلونا، برای نخستین‌بار درباره شایعات مربوط به احتمال انتقالش به چلسی صحبت کرد و تأکید داشت که از کودکی رؤیای او بازی و موفقیت در نوکمپ بوده است.

در تابستان امسال، گزارش‌هایی منتشر شد که نشان می‌داد چلسی عملکرد این بازیکن ۲۱ ساله را زیر نظر دارد تا شاید او را به عنوان بخشی از پروژه بازسازی خط میانی خود جذب کند. لوپز که فصل گذشته در نخستین فصل حضورش در تیم بزرگسالان بارسا توانست با درخشش در ترکیب اصلی جا بیفتد، حالا با قاطعیت اعلام کرده که هیچ‌گاه قصد ترک بارسلونا را نداشته است.

او در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: «اولویت من همیشه بارسلونا بوده است. از وقتی بچه بودم رؤیایم بازی برای این باشگاه بوده. همیشه باعث افتخار است که باشگاه‌های دیگر به تو علاقه نشان می‌دهند، اما حقیقت این است که من همیشه می‌خواستم در بارسا بمانم و اینجا موفق شوم.»

لوپز فصل گذشته در تیم تحت هدایت هانسی فلیک در بیش از ۴۰ بازی به میدان رفت و جایگاه ثابتی در ترکیب تیم پیدا کرد. انتظار می‌رود او در فصل جدید نیز نقش مهم‌تری در ترکیب بارسلونا ایفا کند، به‌ویژه با توجه به جاه‌طلبی‌های این تیم برای قهرمانی در لالیگا و لیگ قهرمانان اروپا.

بارسلونا پس از پایان وقفه بازی‌های ملی، رقابت‌های داخلی را از سر خواهد گرفت و در تاریخ ۱۴ سپتامبر به مصاف والنسیا می‌رود. لوپز امیدوار است با ادامه روند مثبت خود جایگاهش را در ترکیب اصلی تثبیت کرده و به عنوان یکی از ستاره‌های جوان آینده فوتبال اسپانیا بدرخشد.

