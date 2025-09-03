خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرمین لوپز:

پیشنهاد چلسی باعث افتخار بود اما رویایم بازی در بارسلوناست

پیشنهاد چلسی باعث افتخار بود اما رویایم بازی در بارسلوناست
کد خبر : 1681451
لینک کوتاه کپی شد.

فرمین لوپز، هافبک بارسلونا، تاکید کرد که رویای همیشگی اش موفقیت در بارسلونا بوده و هرگز قصد ترک این تیم را نداشته است.

به گزارش ایلنا، فرمین لوپز، هافبک جوان باشگاه بارسلونا، برای نخستین‌بار درباره شایعات مربوط به احتمال انتقالش به چلسی صحبت کرد و تأکید داشت که از کودکی رؤیای او بازی و موفقیت در نوکمپ بوده است.

در تابستان امسال، گزارش‌هایی منتشر شد که نشان می‌داد چلسی عملکرد این بازیکن ۲۱ ساله را زیر نظر دارد تا شاید او را به عنوان بخشی از پروژه بازسازی خط میانی خود جذب کند. لوپز که فصل گذشته در نخستین فصل حضورش در تیم بزرگسالان بارسا توانست با درخشش در ترکیب اصلی جا بیفتد، حالا با قاطعیت اعلام کرده که هیچ‌گاه قصد ترک بارسلونا را نداشته است.

او در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: «اولویت من همیشه بارسلونا بوده است. از وقتی بچه بودم رؤیایم بازی برای این باشگاه بوده. همیشه باعث افتخار است که باشگاه‌های دیگر به تو علاقه نشان می‌دهند، اما حقیقت این است که من همیشه می‌خواستم در بارسا بمانم و اینجا موفق شوم.»

لوپز فصل گذشته در تیم تحت هدایت هانسی فلیک در بیش از ۴۰ بازی به میدان رفت و جایگاه ثابتی در ترکیب تیم پیدا کرد. انتظار می‌رود او در فصل جدید نیز نقش مهم‌تری در ترکیب بارسلونا ایفا کند، به‌ویژه با توجه به جاه‌طلبی‌های این تیم برای قهرمانی در لالیگا و لیگ قهرمانان اروپا.

بارسلونا پس از پایان وقفه بازی‌های ملی، رقابت‌های داخلی را از سر خواهد گرفت و در تاریخ ۱۴ سپتامبر به مصاف والنسیا می‌رود. لوپز امیدوار است با ادامه روند مثبت خود جایگاهش را در ترکیب اصلی تثبیت کرده و به عنوان یکی از ستاره‌های جوان آینده فوتبال اسپانیا بدرخشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی