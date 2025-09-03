خبرگزاری کار ایران
قضاوت حیدری در لیگ نخبگان آسیا

قضاوت حیدری در لیگ نخبگان آسیا
کنفدراسیون فوتبال آسیا از قضاوت پیام حیدری در رقابت های لیگ نخبگان آسیا خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، دیدار دو تیم ملبورن سیتی استرالیا و سانفروس هیروشیما ژاپن از هفته نخست لیگ نخبگان آسیا در حالی روز سه شنبه 25 شهریور در ملبورن استرالیا برگزار می شود که با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا تیم داوری از ایران قضاوت این بازی را برعهده دارد.

داور: پیام حیدری

کمک ها: فرهاد فرهادپور و علی احمدی

داور چهارم از کویت، ناظر داوری از کره جنوبی و نماینده مسابقه از کشور اندونزی انتخاب شده است.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
