قضاوت حیدری در لیگ نخبگان آسیا

به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، دیدار دو تیم ملبورن سیتی استرالیا و سانفروس هیروشیما ژاپن از هفته نخست لیگ نخبگان آسیا در حالی روز سه شنبه 25 شهریور در ملبورن استرالیا برگزار می شود که با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا تیم داوری از ایران قضاوت این بازی را برعهده دارد.

داور: پیام حیدری

کمک ها: فرهاد فرهادپور و علی احمدی

داور چهارم از کویت، ناظر داوری از کره جنوبی و نماینده مسابقه از کشور اندونزی انتخاب شده است.

انتهای پیام/