ادای احترام همیشگی روبن نوس به دیوگو ژوتا

ستاره پرتغالی الهلال با تتوی تصویر ژوتا و پوشیدن شماره ۲۱ تیم ملی، یاد هم‌تیمی فقیدش را زنده نگه داشت.

به گزارش ایلنا، جامعه فوتبال پرتغال هنوز در شوک از دست دادن دیوگو ژوتا به سر می‌برد؛ مهاجم لیورپول که در ماه جولای در سانحه رانندگی در شمال اسپانیا همراه برادرش، آندره سیلوا، به شکل تلخ و ناگهانی جان باخت.

روبن نوس، هم‌بازی سابق ژوتا در تیم ملی پرتغال و وولوز و بازیکن فعلی الهلال عربستان، تصمیم گرفته دوستی و وفاداری خود را با اقدامی ویژه ماندگار کند. او تصویر ژوتا را روی پایش خالکوبی کرده است؛ حرکتی نمادین برای اینکه یاد و خاطره رفیق صمیمی‌اش همواره همراهش باشد، چه درون زمین و چه بیرون آن.

نوس که در مراسم خاکسپاری ژوتا نیز حضوری پررنگ داشت و حتی تابوت او را حمل کرد، حالا در تیم ملی پرتغال جای خالی او را پر می‌کند. فدراسیون فوتبال پرتغال نیز برای تکریم یاد ژوتا، پیراهن شماره ۲۱ تیم ملی را به نوس سپرده است.

روبرتو مارتینز، سرمربی پرتغال، در توضیح این تصمیم گفت: «شماره ۲۱ به روبن نوس می‌رسد تا آن شماره همچنان در زمین باقی بماند. او رابطه‌ای بسیار نزدیک با دیوگو داشت و بهترین فرد برای نمایندگی اوست.»

به این ترتیب، جانشینی نوس برای ژوتا تنها یک وظیفه فوتبالی نیست؛ بلکه مسئولیتی احساسی و یادمانی است که نشان می‌دهد وفاداری و دوستی در فوتبال فراتر از مرز زمان و اتفاقات تلخ ادامه پیدا می‌کند.

