به گزارش ایلنا، در شرایطی که طی ماه‌های اخیر روند جذب ستاره‌های مطرح فوتبال جهان عمدتاً به سود لیگ عربستان پیش می‌رفت، این بار باشگاه الریان قطر توانسته یک ستاره سرشناس را از قلب ریاض به دوحه بکشاند. میتروویچ، مهاجم گلزن و محبوب الهلال، آماده امضای قراردادی رسمی با الریان است تا فصل آینده پیراهن سرخ این تیم را به تن کند.

اهمیت این انتقال از دو جنبه ویژه است: نخست آنکه قطر توانسته در رقابت مستقیم با همسایه پرقدرت خود در خلیج فارس، ستاره‌ای بزرگ را جذب کند و دوم اینکه حضور میتروویچ خط حمله الریان را به شکلی جدی تقویت خواهد کرد. این باشگاه همچنین قصد دارد همزمان از خریدهای جدید دیگری همچون وسلی، وینگر تکنیکی فصل گذشته اینترناسیونال، و مدافع برزیلی تیاگو سیلوا رونمایی کند.

میتروویچ در الهلال عملکردی درخشان داشت. او طی ۷۹ بازی رسمی ۶۸ گل به ثمر رساند و ۱۵ پاس گل داد؛ آماری که او را به یکی از بهترین مهاجمان تاریخ لیگ عربستان بدل کرد. گل‌های سرنوشت‌ساز او در لیگ و لیگ قهرمانان آسیا نقش کلیدی در موفقیت‌های اخیر الهلال داشتند. با این حال، اکنون این همکاری به پایان نزدیک شده و باشگاه سعودی باید به‌دنبال جانشینی در اندازه‌های این ستاره گلزن باشد.

برای میتروویچ، الریان تجربه‌ای تازه خواهد بود؛ تیمی که در لیگ ستارگان قطر به‌دنبال بازگشت به جمع مدعیان است، اما در رقابت‌های آسیایی حضور ندارد و بنابراین تمرکز این مهاجم صرب روی موفقیت‌های داخلی خواهد بود. اگر انتقال او نهایی شود، بدون تردید یکی از مهم‌ترین و جنجالی‌ترین خریدهای تابستانی فوتبال خاورمیانه رقم خواهد خورد.

