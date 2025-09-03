توضیحات پرسپولیس درباره انتقال جنجالی مجتبی فخریان
باشگاه پرسپولیس با ارائه مستنداتی به شایعات جنجالی در مورد انتقال مجتبی فخریان از شمس آذر به این باشگاه واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا، ماجرای پیوستن مجتبی فخریان به پرسپولیس در روزهای اخیر حاشیههای فراوانی ایجاد کرده است؛ از ادعای بیخبری اسماعیل کارتال سرمربی وقت، تا بحث قرارداد نداشتن این بازیکن با شمسآذر و تمدید صوری او با قزوینیها برای گرفتن پول رضایتنامه و حتی شایعه پرداختنشدن کامل مبلغ رضایتنامه. حالا باشگاه پرسپولیس با انتشار اسناد و توضیحات رسمی، به این ابهامات واکنش نشان داده است.
پرداخت کامل رضایتنامه
مسئولان پرسپولیس با ارائه تصویر فیش بانکی اعلام کردند مبلغ ۱۵ میلیارد تومان بهطور کامل به حساب شمسآذر واریز شده و ادعای «مفقود شدن ۱۰ میلیارد تومان» صحت ندارد. تاریخ این تراکنش نیز ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ ثبت شده است. عباس علاییمقدم، مدیرعامل شمسآذر، نیز این موضوع را تأیید کرده است.
زمان ثبت قرارداد
باشگاه توضیح داده که ابتدا برای استعلام به سازمان لیگ نامه زده اما پاسخی دریافت نکرده و در نهایت از هیئت فوتبال استعلام گرفته است. قرارداد فخریان در تاریخ ۱۱ خرداد در سازمان لیگ ثبت شده، در حالی که پول رضایتنامه یک ماه پیشتر پرداخت شده بود. به گفته باشگاه، دلیل این فاصله زمانی بسته بودن پنجره نقلوانتقالات بوده است.
بند حفاظتی در توافق
یکی از نکات کلیدی که باشگاه به آن استناد میکند، بندی در توافق با شمسآذر است که بر اساس آن اگر مشخص شود بازیکن در زمان قرارداد با پرسپولیس، قرارداد معتبر نزد سازمان لیگ نداشته، باشگاه شمسآذر موظف است مبلغ دریافتی را بازگرداند. این بند بهعنوان ضمانت حقوقی در قرارداد لحاظ شده است.
کمیته فنی و نقش استیلی
در واکنش به گفتههای حمید استیلی مبنی بر اینکه فخریان در لیست کمیته فنی نبوده، پرسپولیس تصویری از دستنوشتهای منتسب به او منتشر کرده که نام فخریان در آن دیده میشود. البته صحت این دستنوشته هنوز از سوی استیلی تأیید نشده و تاریخ نگارش آن نیز مشخص نیست. ضمن اینکه باشگاه سندی مبنی بر حضور نام این بازیکن در لیست کارتال ارائه نکرده است.
جمعبندی
پرسپولیس با ارائه این مستندات تلاش کرده نشان دهد انتقال فخریان بر پایه ضوابط انجام شده است؛ از پرداخت کامل رضایتنامه و ثبت قرارداد در مراجع رسمی گرفته تا وجود بند حفاظتی در توافقنامه. با این حال، برخی جزئیات مانند تاریخ دقیق قرارداد با پرسپولیس و توضیح رسمی استیلی همچنان در هالهای از ابهام باقی مانده و باید منتظر روشنشدن آن ماند.