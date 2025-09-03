به گزارش ایلنا، بازگشت آیمریک لاپورت به اتلتیک بیلبائو به ‌دلیل مشکلی غیرمنتظره با مشکل مواجه شده است. بر اساس ‌گزارش اختصاصی روزنامه آ اس، مدارکی که باشگاه النصر عربستان ‌برای ثبت انتقال در سیستم بین‌المللی نقل‌وانتقالات فیفا‎ (TMS) ‎ارسال کرده بود، به موقع ثبت نشد و اکنون این پرونده در وضعیتی ‌مبهم قرار دارد. انتظار می‌رود طی امروز یا در روزهای آینده تصمیم ‌نهایی اعلام شود‎.‎

اگر ثابت شود که مدارک با تأخیر ارسال شده‌، اتلتیک نمی‌تواند مدافع ‌ملی‌پوش اسپانیا را در همین پنجره تابستانی به ثبت برساند و باید تا ‌زمستان صبر کند. این بدترین خبری است که لاپورت و بیلبائو ‌می‌توانستند دریافت کنند. وکلای اتلتیک بیلبائو در حال بررسی این ‌ماجرا هستند. باشگاه اسپانیایی تا این لحظه اطلاعات منتشرشده را ‌تکذیب نکرده و منتظر رأی نهایی فدراسیون اسپانیا است‎.‎

فدراسیون فوتبال اسپانیا‎ ‌‌ در تنها اظهارنظر خود اعلام کرد تمام ‌مدارک مربوط به انتقال لاپورت را مورد مطالعه قرار داده و در حال ‌حاضر پرونده را در دست بررسی دارد؛ اما فدراسیون می‌گوید تصمیم ‌نهایی را فیفا اعلام خواهد کرد‎.‎

انتقال آیمریک لاپورت قرار بود در واپسین دقایق نقل‌وانتقالات انجام ‌بشود. مذاکرات بیلبائو با النصر برای فسخ قرارداد بازیکنی که تنها دو ‌سال قبل با ۲۷.۵ میلیون یورو از منچسترسیتی خریداری شده بود، ‌بسیار دشوار و طولانی بود. لاپورت قراردادی با دستمزد خالص ۲۵ ‌میلیون یورو در هر فصل برای سه سال داشت، اما سرمربی النصر، ‌ژرژ ژسوس، از ابتدای تابستان راه خروج را به او نشان داد و گفت ‌نیازی به او ندارد. حتی جانشین لاپورت، اینیگو مارتینز، از مدت‌ها قبل ‌مشخص شده بود. در نهایت، النصر با قبول فسخ قرارداد و توافق بر ‌سر پرداخت تنها بخشی از حقوق عقب‌افتاده، این انتقال را ممکن ‌کرد‎

