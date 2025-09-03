خبرگزاری کار ایران
آخرین وضعیت مصدومیت سیدحسین حسینی

کد خبر : 1681316
سیدحسین حسینی امروز به اصفهان رفت تا تمریناتش را زیر نظر کادرپزشکی سپاهان دنبال کند.

به گزارش ایلنا، سیدحسین حسینی دروازه‌بان سپاهان بعد از چند روز درمان مصدومیت همسترینگ دوباره به اصفهان برگشت تا زیر نظر پزشکان این تیم مراحل پایانی ریکاوری‌اش را پشت سر بگذارد. او به دلیل همین آسیب‌دیدگی شانس حضور در تورنمنت ملی کافا را از دست داد و نتوانست تیم ملی را همراهی کند، اما حالا شرایطش به مرز بازگشت نزدیک‌تر شده است.

حسینی در روزهای اخیر تمرینات سبک و برنامه‌های ویژه بدنی را دنبال کرده و پزشکان سپاهان با بررسی وضعیتش زمان دقیق بازگشت او به تمرینات گروهی را مشخص خواهند کرد. هدف اصلی، آماده‌سازی او برای دیدار حساس لیگ برابر گل‌گهر و بازی آسیایی مقابل الحسین است و در فرصت باقی‌مانده شرایط او مشخص خواهد شد.

اتفاق مهم برای سپاهان این است که با پایان مصدومیت محمدرضا اخباری و بهبود نسبی حسینی، محرم نویدکیا برای اولین بار در این فصل هر دو دروازه‌بان ملی‌پوشش را به طور همزمان در اختیار خواهد داشت؛ البته این اتفاق بعد از ارزیابی دقیق وضعیت حسینی مشخص خواهد شد.

 

