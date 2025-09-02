رقابت رونالدو، آزمون، خوسانوف و طارمی برای کسب عنوان مرد سال آسیا

به گزارش ایلنا، فوتبال آسیا در عرصه باشگاهی و ملی فصل جذابی را پشت سر گذاشت و حالا در شرایطی به فصل جدید قدم گذاشته که مجله تیتان اسپورت برای سیزدهمین سال متوالی قصد دارد بهترین بازیکن فوتبال آسیا را انتخاب کند. جایزه امسال نیز بر اساس نظرات منتخب روزنامه‌نگاران حوزه این قاره به بهترین بازیکن آسیا اختصاص خواهد یافت و حالا با پایان نظرسنجی همه در انتظار معرفی بهترین بازیکن 2025 خواهند بود.

سال گذشته این اکرم عفیف بود که توانست به انحصار سون هیونگ مین خاتمه دهد و از نظر روزنامه‌نگاران فوتبال قاره این جایزه را به دست آورد. جالب اینکه میزان رای آنها نسبت به یکدیگر بسیار نزدیک بود و ستاره تیم ملی قطر و باشگاه السد با 1.3 درصد برتری توانست جایزه را در اختیار بگیرد. او به واسطه درخشش در تیم ملی کشورش و رساندن قطر به دومین قهرمانی متوالی جام ملتهای آسیا، نظرات را به خود جلب کرد.

سون هیونگ مین برای 7 سال متوالی توانست این جایزه را به دست بیاورد. قاطعانه‌ترین برتری او در سال 2018 بود، جایی که بعد از درخشش در جام جهانی و همچنین نتایج خیره کننده با تاتنهام هاتسپر، او با 20 درصد برتری نسبت به ماکوتو هاسه‌به و همچنین 22 درصد نسبت به علیرضا بیرانوند عنوان بهترین بازیکن آسیا را به دست آورد.

ستاره تیم ملی کره سه بار دیگر هم با بازیکنان ایرانی رقابت کرد، جایی که او در سال 2020 سردار آزمون، 2022 مهدی طارمی و 2021 هر دو بازیکن را پشت سر گذاشت و این عنوان را به دست آورد. نکته جالب اینکه حالا هر سه بازیکن بار دیگر نامزد دریافت این جایزه هستند.

بر اساس قوانین تیتان اسپورت، سه دسته از بازیکنان میتوانند در این نظرسنجی شرکت کنند: 1) بازیکنان آسیایی شاغل در آسیا، 2) بازیکنان آسیایی شاغل در خارج از آسیا، 3) بازیکنان خارجی شاغل در آسیا. بنابراین این جایزه گستردگی بیشتری نسبت به عنوانی است که کنفدراسیون فوتبال آسیا هر ساله به فوتبالیست‌های شاغل در قاره اهدا و از لژیونرها چشم‌پوشی می‌کند.

در اطلاعیه تیتان اسپورت به 25 بازیکن برای این جایزه اشاره شده است:

1. وسام ابوعلی – الاهلی مصر – فلسطین

2. اکرم عفیف – السد قطر – قطر

3. سردار آزمون – شباب الاهلی امارات – ایران

4. کریم بنزما – الاتحاد عربستان – فرانسه

5. کریستیانو رونالدو – النصر عربستان – پرتغال

6. سالم الدوسری – الهلال عربستان – عربستان سعودی

7. ریتسو دوان – فرایبورگ آلمان – ژاپن

8. واتارو اندو – لیورپول انگلیس – ژاپن

9. عباس‌بیک فیض‌الله‌اف – زسکا مسکو روسیه – ازبکستان

10. جی ادزس – ونتزیا ایتالیا – اندونزی

11. جکسون ارواین – سن پائولی آلمان – استرالیا

12. دایچی کامادا – کریستال پالاس انگلیس – ژاپن

13. عبدالقادر خوسانوف – لانس فرانسه/منچسترسیتی انگلیس – ازبکستان

14. کیم مین‌جائه – بایرن مونیخ آلمان – کره جنوبی

15. تاکه‌فوسا کوبو – رئال سوسیداد اسپانیا – ژاپن

16. لی جائه‌سونگ – ماینتس آلمان – کره جنوبی

17. لی کانگ این – پاری‌سن‌ژرمن فرانسه – کره جنوبی

18. دایزن مائدا – سلتیک اسکاتلند – ژاپن

19. ریاض محرز – الاهلی عربستان – الجزایر

20. مارکوس لئوناردو – الهلال عربستان – برزیل

21. کائورو میتوما – برایتون انگلیس – ژاپن

22. سون هیونگ مین – تاتنهام انگلیس – کره جنوبی

23. موسی التعمری – مون‌پلیه فرانسه – اردن

24. مهدی طارمی – اینترمیلان ایتالیا – ایران

25. ایوان تونی – الاهلی عربستان – انگلیس

نکته جالب اینکه در لیست پیشنهادی تیتان اسپورت نام 20 بازیکن آسیایی و تنها 5 بازیکن خارجی به چشم می‌خورد. این در حالی است که با انتقال بازیکنان بزرگ و نامدار به فوتبال آسیا انتظار میرفت تعداد بیشتری در این لیست قرار بگیرد اما حالا تنها این پنج نفر حضور دارند: کریم بنزما، کریستیانو رونالدو، ایوان تونی، ریاض محرز و مارکوس لئوناردو. جالب اینکه هر پنج نفر در لیگ عربستان حضور دارند و هیچ فوتبالیست خارجی از لیگهای دیگر در لیست پیشنهادی قرار ندارند.

در لیست نفرات آسیایی، 17 بازیکن لژیونر حضور دارند اما سردار آزمون، اکرم عفیف و سالم الدوسری در آسیا حضور دارند و در تیمهای شباب الاهلی، السد و الهلال حضور دارند.

در بین 20 بازیکن آسیایی، شش بازیکن ژاپنی دیده می‌شوند تا سامورایی‌ها رکورددار باشند. کره جنوبی چهار بازیکن را در لیست دارد و دو بازیکن ایرانی هم حضور دارند. حضور وسام ابوعلی بازیکن تیم الاهلی مصر که فلسطینی است، در این لیست خودنمایی میکند و او توانسته خود را به جمع بازیکنان شاخص فوتبال آسیا برساند.

مهدی طارمی و سردار آزمون دو چهره درخشان فوتبال ایران در این لیست پیشنهادی خودنمایی میکنند و امیدوارند با جلب نظر داوران بتوانند جایگاه خود را در این فهرست به دست بیاورند. این در حالی است که البته به نظر می رسد این فصل بیش از آنکه رقابت‌های ملی تاثیرگذار باشد، دستاوردهای باشگاهی تاثیر خواهند داشت.

نتایج جایزه مرد سال آسیا یک ماه بعد و پس از بررسی نظرات هیئت ژوری به اطلاع هواداران فوتبال خواهد رسید.

انتهای پیام/