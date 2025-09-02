به گزارش ایلنا، ترکیب تیم ملی ازبکستان برای دومین بازی مرحله گروهی کافا کپ اعلام شد و اوستون اورونوف، هافبک پرسپولیس، بار دیگر در فهرست نفرات ذخیره قرار گرفت. این تصمیم در امتداد سیاست مدیریت ریسک کادر فنی ازبکستان اتخاذ شده؛ سیاستی که در بازی نخست برابر عمان نیز اجرا شد و اورونوف تنها در دقایق پایانی به میدان رفت.

بر اساس ارزیابی‌های فنی، اورونوف پس از پشت سر گذاشتن مصدومیت، هنوز به ریتم ۹۰ دقیقه‌ای نرسیده و استفاده از او به‌عنوان نیروی تعویضی، هم احتمال بازگشت آسیب‌دیدگی را کاهش می‌دهد و هم می‌تواند ضرباهنگ هجومی ازبک‌ها را در نیمه دوم تازه کند.

این الگوی به‌کارگیری با شرایط باشگاهی او نیز هم‌خوان است؛ اورونوف در دو هفته ابتدایی لیگ برتر ایران برای پرسپولیس هم از روی نیمکت وارد زمین شده است. هواداران سرخپوش امیدوارند روند بازگشت تدریجی این بازیکن، بدون ریسک اضافه، او را به اوج آمادگی برساند تا در ادامه فصل هم برای تیم ملی کشورش و هم برای پرسپولیس نقش پررنگ‌تری ایفا کند.

انتهای پیام/