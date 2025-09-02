به گزارش ایلنا، علی علیپور ساعاتی پس از پیروزی ایران مقابل هند در دومین بازی کافا، با متنی احساسی در اینستاگرام جشن نخستین گل ملی‌اش را گرفت؛ گلی که شماره ۸ تیم ملی در این رقابت‌ها را بالاخره از زیر سایه طلسم گل نزدن در تیم ملی بیرون آورد.

علیپور در این پست نوشت:"لباس تیم ملی پیراهن نیست، پوست تن است، عضوی از بدن است، مثل دست، مثل پا، مثل سر. مثل قلب...وقتی این لباس مقدس را می‌پوشی، بخشی از وجودت می‌شود، وقتی می‌پوشی دیگر نمی‌خواهی از این پیراهن، از این لباس، از این پوسته، جدا شوی...با این لباس مثل یک سرباز می‌جنگی؛ حریف مهم نیست، ایران مهم است و تو سرباز ایرانی، سربازی که از پیروزی اشک شوق می‌ریزد. با این لباس، گل زدن افتخار است و چقدر این افتخار را دوست دارم و خوشحالم مثل یک سرباز در خدمت تیم ملی ایران هستم. گلم برای تیم ملی ایران را ، به گل روی مردم ایران که مثل کوه پشتیبان من هستند و به همبازیانم بابت حمایت شان و به کادرفنی به خاطر اعتمادشان تقدیم می کنم. من این پیراهن را آسان به دست نیاوردم و برایش جان می دهم... جانم فدای ایران..."

مهاجم پرتلاش ایران، که سه روز قبل برابر افغانستان با وجود دوندگی زیاد در گلزنی ناکام بود، حالا با این گل دروازه طلسم را شکست و صادقانه نوشت این پیراهن آسان به دست نیامده و برایش جان می‌دهد. او گلش را به مردم ایران، هم‌تیمی‌ها بابت حمایت، و کادر فنی به‌خاطر اعتماد تقدیم کرد‌.

انتهای پیام/