پرسپولیس منتظر گزارش MRI سرژ اوریه

به گزارش ایلنا، دکتر فرید زرینه، رئیس کمیته پزشکی، در گفت‌وگو با سایت رسمی باشگاه پرسپولیس در این خصوص گفت: «معاینه بازیکن توسط کادر پزشکی تیم انجام شده است. در حال حاضر یک تیم پزشکی کامل برای زیر نظر داشتن این موارد مستقر است. بر اساس گزارشی که به کمیته پزشکی ارسال شد، با توجه به معاینات، سرژ اوریه با کشیدگی عضله روبه‌رو است.»

این بازیکن برای بررسی دقیق‌تر تحت MRI قرار گرفت و پس از آماده شدن گزارش، وضعیت دقیق او مشخص خواهد شد.

