واکنش رسمی استقلال به شایعه جذب وینسنت ابوباکار

به گزارش ایلنا، در روزهای اخیر شایعاتی مبنی بر احتمال حضور وینسنت ابوباکار، مهاجم سرشناس کامرونی در استقلال تهران منتشر شد و بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها داشت. حتی برخی منابع از توافق اولیه میان طرفین خبر داده بودند.

باشگاه استقلال اما امروز با انتشار اطلاعیه‌ای این اخبار را رد کرد. در بیانیه باشگاه آمده است:«برخلاف اخبار منتشر شده، تاکنون هیچ‌گونه تفاهم یا تصمیمی برای عقد قرارداد با ابوباکار صورت نگرفته است. اخبار منتشر شده درباره این بازیکن مورد تأیید باشگاه استقلال نیست و تنها منبع معتبر اطلاع‌رسانی، رسانه‌های رسمی باشگاه هستند.»

این واکنش صریح استقلال نشان می‌دهد که در مقطع فعلی هیچ مذاکره‌ای برای جذب ابوباکر انجام نشده و تمام اخبار پیرامون حضور او در ایران شایعه‌ای بیش نبوده است.

وینسنت ابوباکار ۳۲ ساله که سابقه حضور در تیم‌های بزرگی چون پورتو، بشیکتاش و النصر عربستان را دارد، یکی از چهره‌های مطرح فوتبال آفریقا محسوب می‌شود و پیش‌تر نیز بارها نامش به عنوان گزینه‌ای برای تیم‌های ایرانی مطرح شده بود، اما تاکنون چنین انتقالی عملی نشده است.

