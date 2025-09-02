ستاره چلسی شش ماه از رانندگی محروم شد
میخایلو مودریک، وینگر اوکراینی چلسی، که از دسامبر ۲۰۲۴ بهدلیل تست مثبت دوپینگ موقتاً از فوتبال محروم شده، حالا با حکم دادگاهی در لندن با محرومیت ششماهه از رانندگی هم مواجه شده است.
به گزارش ایلنا، دادگاه «لاوندر هیل» در بریتانیا حکم محرومیت رانندگی ششماهه را برای میخایلو مودریک صادر کرد. این بازیکن به دلیل دریافت ۱۳ امتیاز منفی در گواهینامهاش طی ۱۸ ماه گذشته، از ادامه رانندگی در خاک بریتانیا منع شده است. دادگاه همچنین او را به پرداخت ۶۶۰ پوند جریمه نقدی، ۱۳۰ پوند هزینه دادرسی و ۲۶۶ پوند خسارت برای قربانی محکوم کرده است.
نخستین تخلف جدی مودریک به ۲۴ ژانویه ۲۰۲۵ بازمیگردد؛ جایی که با سرعت ۳۶ مایل در ساعت در محدودهای با سقف سرعت ۲۰ مایل رانندگی کرد. در آن زمان، او پیشتر ۸ امتیاز منفی در پروندهاش داشت و این تخلف موجب شد تا بهصورت خودکار در معرض محرومیت قرار بگیرد. پس از پذیرش تخلف بهصورت کتبی، جلسه رسیدگی نهایی در تاریخ ۲۱ اوت برگزار شد و با افزودن ۵ امتیاز منفی دیگر، مجموع امتیاز منفی او به عدد ۱۳ رسید و حکم نهایی صادر شد. مودریک باید تا ۱۷ سپتامبر، جریمه ۱,۰۵۶ پوندی را تسویه کند.
اندرو کینسلا، افسر پلیس، در گزارش خود اظهار داشت:«در ابتدا راننده به علامت توقف توجه نکرد و من ناچار به تعقیب شدم. پس از چندین بار علامت دادن، در نهایت خودرو در منطقه استرات تراس متوقف شد.»
این حکم در حالی صادر شده که مودریک همچنان درگیر پرونده نقض قوانین ضد دوپینگ است. وینگر اوکراینی در دسامبر گذشته از فعالیت فوتبالی تعلیق شد و در ژوئن بهطور رسمی با اتهام نقض قوانین مواجه شد. در صورت اثبات تخلف، احتمال محرومیت تا چهار سال برای او وجود دارد.
میخایلو مودریک که ژانویه ۲۰۲۳ با قراردادی ۸۹ میلیون پوندی از شاختار دونتسک به چلسی پیوست، در آستانه فصل ۲۶–۲۰۲۵ پیراهن شماره ۱۰ خود را به کول پالمر واگذار کرد.