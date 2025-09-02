به گزارش ایلنا، اینیگو مارتینز، مدافع سابق بارسلونا که اخیراً راهی النصر عربستان شده، در مصاحبه‌ای با برنامه جیجانتس به تجربیاتش از رقابت‌های ال‌کلاسیکو پرداخت و مدعی شد که رئال مادرید تنها در مواجهه با بارسلونا، احساس احترام واقعی را تجربه کرده است.

مارتینز که تابستان ۲۰۲۳ از اتلتیک بیلبائو به بارسلونا پیوست و فصل گذشته همراه با شاگردان هانسی فلیک موفق به کسب سه‌گانه داخلی شد، با تاکید بر نقش «باور و قدرت» در موفقیت تیمش مقابل رقیب دیرینه گفت:«تنها تیمی که رئال مادرید به آن احترام می‌گذاشت، ما بودیم. می‌توانستی در زمین آن را حس کنی، می‌توانستی بویش را استشمام کنی. حتی پیش از شروع بازی، در چهره‌هایشان می‌دیدیم که نمی‌توانند مقابله کنند. این حس ما بود و همین هم دلیل پیروزی‌مان بود.»

او با اشاره به نتایج قاطع فصل گذشته بارسلونا در تقابل با مادریدی‌ها، افزود:«باور و اعتمادبه‌نفس تفاوت ما را رقم زد. فصل گذشته رئال را در برنابئو با چهار گل شکست دادیم، در ورزشگاه خودمان با نتیجه ۴-۳ کامبک داشتیم و در فینال سوپرجام با چهار گل در نیمه اول، آن‌ها را ۵-۲ شکست دادیم. در فینال کوپا دل‌ری هم در وقت‌های اضافه ۳-۲ بردیم. این‌ها فقط نتیجه نبود، بلکه نشان از برتری ذهنی داشت.»

اینیگو مارتینز ۳۴ ساله که پس از یک فصل درخشان با بارسلونا، تابستان امسال به باشگاه النصر پیوست، در ادامه به تجربه تازه‌اش در عربستان سعودی اشاره کرد اما تأکید داشت که خاطرات ال‌کلاسیکو همچنان برای او ماندگار هستند:«ال‌کلاسیکو فقط یک بازی نیست، نبردی است بر پایه احترام، ذهنیت و حضور واقعی در زمین. و ما در آن نبرد، دست بالا را داشتیم.»

