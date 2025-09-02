معافیت از سربازی کمترین هدیه برای قهرمانان جهان است

به گزارش ایلنا، مسابقات والیبال قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان ۲۰۲۵ که از ۳۰ مرداد با حضور ۲۴ تیم در شهر ژیانگمن چین آغاز شده بود، روز یکشنبه نهم شهریور با قهرمانی تیم ملی جوانان با ۹ برد متوالی به پایان رسید تا ملی‌پوشان جوان کشورمان سومین قهرمانی خود در دنیا را جشن بگیرند.

تیم ملی جوانان ایران بامداد امروز (سه‌شنبه یازدهم شهریورماه) با استقبال معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزیر ورزش و جوانان و رئیس فدراسیون والیبال وارد تهران شد.

سرمربی تیم ملی والیبال جوانان ایران در حاشیه این مراسم و در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: خیلی خوشحالم و خدا را شاکرم به واسطه لطفی که به فرزندان ایران داشت و باعث شد با این قهرمانی که با خستگی‌های زیادی به دست آمد، دل مردم ایران شاد شد و این بزرگترین هدیه برای تیم ملی جوانان بود که باعث شادی دل مردم شدیم و خستگی ۶ ماه برطرف شد.

غلامرضا مومنی‌‌مقدم، تصریح کرد: جا دارد از تک تک بازیکنان، اعضای کادر فنی و همکاران فدراسیون تشکر و قدردانی کنم که با حمایت هایشان یک قهرمانی مقتدرانه به ویژه در مسابقه فنیال مقابل ایتالیا را رقم خورد. ایتالیا همیشه یکی از بهترین‌های والیبال جهان است و افتخار می کنم که در دو دوره مسابقات قهرمانی جهان که در خدمت تیم ملی والیبال جوانان بودم، ایتالیا را در فینال شکست دادیم. البته شکست ایتالیا در این دوره با صلابت بیشتر بود که یکی از ویژگی‌های این دوره قهرمانی جهان است.

وی ادامه داد: بچه‌ها هم قسم شده بودند زیرا یک مدال طلا در ویترین افتخارات این بازیکنان کم بود، آنها در آسیایی و جهانی رده سنی نوجوانان نقره گرفته بودند و با زحمت و تلاش زیاد طلا را به دست آوردند تا افتخار بزرگی برای کشور و مردم ایران کسب کنند. به نظرم در این وضعیت و شرایط اقتصادی و سیاسی کشور این برد برای شادی مردم اهمیت زیادی داشت و تا کنون واکنش های مثبت و خوبی زیادی از سوی مردم دریافت کردیم. مردم با این قهرمانی برای مدت کوتاهی شاد شدند که اهمیت بسیار زیادی دارد.

سرمربی تیم ملی جوانان درباره معرفی بازیکنان مناسب به والیبال ایران، گفت: من مربی تیم‌های پایه بودم و هستم و بیشتر مدت مربیگری خود را در رده‌های سنی کار کردم و فکر می کنم به کمک همکارانم توانستیم گوهرهایی کشف کنیم که برای آینده والیبال خیلی مهم هستند. قبل از اعزام به مسابقات جهانی چهار نفر از این بازیکنان در اردوی تیم ملی بزرگسالان بودند و قطعا پیاتزا سرمربی تیم ملی والیبال ایران در آینده نگاه ویژه ای به این بازیکنان خواهد داشت و تعداد بیشتری در تیم ملی جذب خواهند شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر نیز بسیاری از بازیکنان تیم ملی والیبال ایران از بازیکنان تیم ملی جوانان دوره قبل (۲۰۲۳) هستند. در مجموع وظیفه خودمان را انجام می‌دهیم و خیلی خوشحال هستیم که با کمک خداوند متعال بازیکنان خوبی به تیم ملی بدهیم که نتیجه‌ای بگیرند که فکر کنم دیگر بالاتر از آن وجود ندارد.

مومنی مقدم تاکید کرد: با تلاش بازیکنان و همه اعضای کادر فنی در چهار سال گذشته موفق به کسب چهار مقام قهرمانی در آسیا و جهان بدون باخت شدیم که فکر نمی کنم در دنیا سابقه داشته باشد.

وی درباره پیگیری تمرینات در دوران جنگ ۱۲ روزه هم گفت: در سه روز اوج جنگ رژیم صهیونیستی در تهران تمرینات را با شرایط سخت دنبال کردیم که اسناد آن وجود دارد تا مردم ببینند که این بازیکنان چه سختی هایی برای قهرمانی کشیدند.

مومنی مقدم در پاسخ به این سئوال که چه خواسته ای از مسئولان دارید، گفت: ما برای خودمان چیزی نمی خواهیم، اما این بازیکنان خیلی تلاش کردند و در دو سال گذشته زحمات آنها در تیم جوانان اگر واقعا از سربازان بیشتر نباشد، کمتر نیست زیرا روزی هشت ساعت تمرین سخت داشتند. کمترین چیزی که می تواند به آنان تعلق گیرد، مانند دوره قبل معافیت از سربازی است.

