رسمی: دوناروما به منچسترسیتی پیوست
جانلوئیجی دوناروما، دروازهبان ملیپوش ایتالیایی، با قراردادی پنجساله، راهی اتحاد شد.
به گزارش ایلنا، باشگاه منچسترسیتی بهطور رسمی از جذب جانلوئیجی دوناروما، سنگربان تیم ملی ایتالیا و باشگاه پاریسنژرمن خبر داد. این انتقال که در انتظار تأیید نهایی بینالمللی است، شامل قراردادی پنجساله میشود که این بازیکن را تا تابستان ۲۰۳۰ در اتحاد نگه خواهد داشت.
دوناروما ۲۶ ساله که با قامت ۱۹۵ سانتیمتری و تجربه زیاد در فوتبال اروپا شناخته میشود، یکی از بهترین دروازهبانهای حال حاضر فوتبال اروپا به شمار میرود و حالا پس از چهار فصل موفق در پاریس، شاگرد پپ گواردیولا میشود.
دوران حرفهای دوناروما در باشگاه آ.ث میلان آغاز شد؛ جایی که پس از طی کردن مسیر آکادمی، در سن ۱۶ سالگی به ترکیب اصلی رسید و بیش از ۲۵۰ بازی برای روسونری انجام داد. او در سال ۲۰۱۶ همراه با میلان قهرمان سوپرجام ایتالیا شد و سپس در تابستان ۲۰۲۱ برای ادامه پیشرفت خود راهی پاریسنژرمن شد.
در پاریس، دوناروما عملکردی درخشان و مداوم از خود نشان داد و در چهار فصل حضورش، چهار قهرمانی در لیگ یک فرانسه، دو جام حذفی و سه سوپرجام فرانسه را کسب کرد. اوج درخشش او با پاریسنژرمن در می ۲۰۲۵ رقم خورد، زمانی که تیم لوئیس انریکه با برتری ۵ بر صفر مقابل اینتر، برای اولینبار فاتح لیگ قهرمانان اروپا شد.
در رده ملی نیز دوناروما عملکردی تحسینبرانگیز داشته است. او در یورو ۲۰۲۰ با مهار پنالتیهای حساس در فینال برابر انگلیس در ورزشگاه ومبلی، نقش کلیدی در قهرمانی ایتالیا داشت و عنوان بهترین بازیکن تورنمنت را نیز از آن خود کرد.
دوناروما پس از امضای قرارداد با منچسترسیتی گفت:«پیوستن به منچسترسیتی برای من لحظهای ویژه و افتخارآمیز است. به تیمی ملحق میشوم که پر از بازیکنان در کلاس جهانی است و یکی از بزرگترین مربیان تاریخ فوتبال یعنی پپ گواردیولا آن را هدایت میکند. این باشگاهی است که هر فوتبالیستی در دنیا آرزوی بازی در آن را دارد. سالهاست که بازیهای سیتی را دنبال میکنم و حالا که بخشی از این تیم هستم، احساس افتخار میکنم. نمیتوانم برای دیدار با همتیمیها، اعضای کادر فنی و هواداران صبر کنم. بازی کردن در اتحاد برایم تجربهای بسیار خاص خواهد بود. بیصبرانه منتظر چالشهای پیشرو هستم و قول میدهم تمام توانم را برای موفقیتهای بیشتر باشگاه بگذارم.»
هوگو ویانا، مدیر ورزشی منچسترسیتی نیز در تمجید از این خرید بزرگ گفت:«رزومه و کیفیت دوناروما خود گویای همهچیز است و از حضور او در تیم بسیار خوشحالیم. او تجربه زیادی در بالاترین سطح فوتبال دارد و از سن بسیار پایین در بالاترین سطح بازی کرده، چیزی که برای یک دروازهبان نادر است. هیچ شکی نیست که جانلوئیجی به کیفیت و عمق خط دروازه ما اضافه خواهد کرد. همه در باشگاه از حضور او خوشحال هستند و برای دوران جدیدش در منچسترسیتی آرزوی موفقیت داریم.»