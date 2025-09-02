خبرگزاری کار ایران
ایساک: می‌خواهم در لیورپول تاریخ‌سازی کنم
الکساندر ایساک، ​مهاجم سوئدی، در نخستین مصاحبه‌اش با لیورپول از ماجرای تابستان پرتلاطم، ترک تمرینات نیوکسل و انگیزه‌هایش برای پیوستن به جمع سرخ‌پوشان گفت.

به گزارش ایلنا، الکساندر ایساک در اولین گفت‌وگوی خود پس از انتقال تاریخی‌اش به لیورپول، درباره روند جدایی‌اش از نیوکسل و اهدافش در آنفیلد توضیح داد. این مهاجم ملی‌پوش سوئدی پس از کش‌وقوس فراوان، سرانجام در آخرین روز نقل‌وانتقالات تابستانی با مبلغ ۱۲۵ میلیون پوند راهی لیورپول شد تا رکورد گران‌ترین خرید تاریخ باشگاه را به نام خود ثبت کند.

ایساک که در طول تابستان برای جدایی از نیوکسل تلاش زیادی کرد و حتی برای مدتی از تمرینات تیم کناره‌ گرفت و به‌صورت انفرادی تمرین می‌کرد، در گفت‌وگو با وب‌سایت رسمی لیورپول گفت:«فکر می‌کنم انگیزه‌ام ترکیبی از چیزهایی است که باشگاه در حال ساخت آن است و آنچه بر روی تاریخ پرافتخار باشگاه بنا شده. اینجا باشگاهی با پیشینه‌ای عظیم است و حالا من این فرصت را دارم که بخشی از این تاریخ باشم. می‌خواهم جام ببرم، و این مهم‌ترین انگیزه برای من است. احساس می‌کنم لیورپول بهترین مکان برای رشد بیشتر من و رساندن بازی‌ام به سطح بالاتر است. همچنین می‌خواهم به تیم کمک کنم».

مهاجم ۲۵ ساله درباره اهدافش گفت:«احساس می‌کنم این گام بعدی در مسیر حرفه‌ای من است. از این‌که چنین فرصتی به من داده شده بسیار خوشحال و باانگیزه‌ام. می‌خواهم بهترین بهره را از این فرصت ببرم. فکر می‌کنم چیزهای زیادی برای ارائه دارم، خیلی جا برای پیشرفت دارم. مهاجم هستم، اما همیشه دوست دارم بیش از گلزنی به تیم کمک کنم. من می‌خواهم همه جام‌ها را ببرم».

ایساک در لیورپول پیراهن شماره ۹ را به تن خواهد کرد؛ شماره‌ای افسانه‌ای که پیش از این بر تن ستاره‌هایی چون راجر هانت، جان توشاک، یان راش و رابی فاولر رفته است. او در این باره گفت:«شماره ۹ برای من خیلی ارزش دارد، یک شماره نمادین است. البته این شماره با خود مسئولیت‌هایی هم دارد، اما خوشحالم که این فرصت به من داده شده و انگیزه زیادی دارم تا هرچه سریع‌تر شروع کنم و جواب این اعتماد را با عملکردم بدهم».

وقتی از او پرسیده شد که آیا آماده بازی مقابل برنلی پس از پایان فیفادی  خواهد بود، پاسخ داد:«این هدف من  است. اما واقعیت این است که تابستان سختی را پشت سر گذاشتم؛ هیچ بازی رسمی نداشتم و تمریناتم محدود بود. بنابراین باید وضعیت جسمانی‌ام ارزیابی شود و ببینیم چقدر آماده‌ام. اما مطمئناً دوست دارم هرچه سریع‌تر وارد میدان شوم».

